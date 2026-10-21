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Beach Tennis

Amici del Tennis nella top ten ai Campionati Italiani di Viareggio

La formazione di capitan Paolo Mantovani conclude al nono posto la fase nazionale di Serie C

Davide Chicarella

Davide Chicarella

21 Ottobre 2026 11:25:00

Amici del Tennis

La squadra de Gli Amici del Tennis

Buona prestazione per la formazione astigiana di beach tennis ai Campionati Italiani a squadre di Serie C. Gli Amici del Tennis - Casa del Profiterole, dopo aver vinto il titolo di campioni regionali (che conquistano ininterrottamente da anni) sono scesi in campo al "Marco Polo Sport Center" di Viareggio per affrontare la fase finale tricolore.

Le sedici formazioni qualificate erano suddivise in quatro gironi e, dopo tre giorni di sfide, a vincere il titolo di Serie C nazionale è stata la formazione di Bologna, brava a superare in finale Roma.

Il torneo si sviluppava con una prima fase a gironi e una seconda a eliminazione diretta, con un match di doppio maschile uno di doppio femminile e uno di misto. La squadra di capitan Mantovani, dopo aver perso di misura 2-1 contro l'Abruzzo nella partita decisiva per l'accesso ai quarti di finale, ha superato i sardi dell'Eolo e conquistato la nona piazza assoluta. 

Facevano parte della spedizione toscana Michela Goria, Claudia Lazzarini, Paolo Mantovani, Alessandro Biasi, Nicola De Ambrogio e Davide Chicarella. In squadra anche Alberto Visconti, Enrico Marengo, Chiara Lazzarini, Leonardo Mantovani, Luca Barberis.

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