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Tennis

Tutto pronto per il sesto Memorial Filippo Finello al Dlf

Le squadre partecipanti rappresentano i 4 principali circoli tennistici di Asti. Oltre ai padroni di casa dell'Astitennis Dlf, si confronteranno in partite di doppio misto e doppio maschile le compagini delle Antiche Mura (vincitore di 3 passate edizioni), del PGS Don Bosco e T.C. Way Assauto (una vittoria a testa)

Davide Chicarella

Davide Chicarella

21 Ottobre 2026 11:09:46

La premiazione 2025

Premiazione 2025 del Memorial Finello

Appuntamento consolidato sui campi del Dlf Asti, il "Memorial Filippo Finello" rappresenta un evento che unisce da anni tennis e solidarietà. Sotto l'egida del Panathlon Club Asti presieduto da Carlo Bosticco, con la collaborazione del Rotaract, la manifestazione nata nel 2021 giunge domenica 25 ottobre alla sesta edizione.

Le squadre partecipanti rappresentano i 4 principali circoli tennistici di Asti. Oltre ai padroni di casa dell'Astitennis Dlf, si confronteranno in partite di doppio misto e doppio maschile le compagini delle Antiche Mura (vincitore di 3 passate edizioni), del PGS Don Bosco e T.C. Way Assauto (una vittoria a testa).

La competizione sorge per omaggiare la memoria di Filippo Finello, commercialista astigiano, ma anche appassionato tennista e panathleta, scomparso prematuramente nel dicembre 2020, e si prefigge sin dall'esordio finalità benefiche. A tale proposito, come nella scorsa edizione, il ricavato dell'evento verrà totalmente devoluto all'Associazione "Enrico & Ilaria sono con noi" onlus.

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