"Manu" Olivieri, presente in Formula 3 con ART, sogno Formula 1

Una serata di confronto, celebrazione, e importanti annunci. La Pinta di Sport, talk show sportivo del FuoriLuogo Asti, ha ospitato per l'appuntamento di ottobre uno dei talenti più radiosi del panomara motoristico nazionale, Emanuele Olivieri. "Manu", diciottenne canellese, ha da poco conquistato la Formula Regional Europea da debuttante. Dopo aver blindato il titolo "Rookie" quale miglior esordiente, Olivieri ha raggiunto e sorpassato gli avversari, conquistando la matematica certezza del titolo in Germania.

L'appuntamento, alla presenza di molti appassionati e alcuni giovani fan che si sono intrattenuti con il pilota, è stato utile per ripercorrere la sua carriera e annunciare una grande novità. "Il mio prossimo futuro, dopo il titolo conquistato, dovrebbe essere in Formula 3", ha annunciato "Manu", che, da perfezionista qual è, ha ricordato come ormai nel panorama motoristico sia fondamentale lavorare tanto sul fisico, con sessioni quotidiane di atletica e pesi "per poter essere pronto a un campionato dove la necessità di una perfetta condizione atletica è ancor più impellente". A queste parole, blindate dal riserbo sulla definizione completa del suo futuro, hanno fatto seguito pochi giorni fa i fatti, che hanno portato all'annuncio.

Emanuele correrà infatti con il team ART nel 2027. La trionfale stagione 2026 lo ha proiettato così meritatamente verso la Formula 3. Il bravo pilota piemontese, ha così trovato l'accordo con il team francese ART ed affiancherà il confermato Taito Kato e il campione Euroformula Enzo Yeh. Correrà con avversari agguerriti: il team Dams ha ufficializzato i piloti 2027. Sono Alexander Abkhazava, in arrivo dalla Eurocup-3, Nandhavud Bhirombhakdi, confermato dopo una stagione non certo esaltante, e Miguel Costa, quest'anno nella Regional europea. Il terzo pilota MP Motorsport invece, è Zhenrui Chi, che proprio con la squadra olandese ha partecipato quest'anno al Regional europeo ottenendo l'ottavo posto.

A dimostrazione della grande stima di cui nutre l'astigiano nel panorama motoristico, a novembre Olivieri gareggerà a Macao nel settantatreesimo "Macau Grand Prix", unico italiano in gara e selezionato dal team R-Ace GP assieme ad Al Dhaheri.

La "Pinta di Sport" di ottobre è stata l'occasione di effettuare un parallelismo tra il circus motoristico di alcuni anni fa e quello attuale: "Oggi svolgono un ruolo fondamentale la condizione fisica, infatti mi alleno ogni giorno con due sessioni di circa tre ore, e l'aspetto mentale. Sto lavorando tanto sotto questo aspetto, perchè le scelte vanno fatte nello spazio di frazioni di secondo e valgono un successo o una sconfitta", ha sottolineato Olivieri. "Il kart mi è servito molto lungo il mio percorso, così come i consigli di "Dindo" Capello". I piloti del passato certamente lavoravano meno sotto il profilo atletico e non disponevano della tecnologia attuale: "Ho già percorso con il simulatore molti chilometri in più di tanti grandi piloti del passato, oggi ogni team ha attrezzature per far sì che in occasione della gara ognuno di noi conosca alla perfezione la pista anche non avendoci mai gareggiato. In gara però c'è l'imprevisto, ed è li che si deve fare la differenza. Condizioni meteo, sorpassi e dinamiche che solo la competizione sviluppa sono le discriminanti decisive", ricorda Emanuele.

Il canallese è l'unico italiano assieme a Kimi Antonelli ad aver vinto la Formula Regional Europea: "Questo ovviamente mi inorgoglisce, Kimi è un grande campione. L'esempio di pilota moderno, talentuoso, appassionato, che sin da giovanissimo è stato inserito nel contesto giusto e ha saputo cogliere le opportunità. Nel circus servono tempismo, talento, e anche un pizzico di fortuna".

Il sogno all'orizzonte resta la Formula 1: "Ovviamente è l'obiettivo di ogni pilota. A volte mi immagino in pista, credo che avrei bisogno di un paio di giorni per adattarmi alla monoposto ma sarebbe bellissimo raggiungere questo sogno che condivido con mio papà. Nasco ferrarista come lui, se devo citare un pilota che ammiro in particolare dico Verstappen, credo abbia la capacità di fare la differenza con il suo talento anche con una monoposto meno performante".

Il recente passato è stato caratterizzato da un successo da ricordare, il futuro prossimo è in Formula 3, una competizione affascinante, complessa e meritata. L'orizzonte? La Formula 1, un sogno da realizzare. Asti tifa per "Manu", capace a diciottanni di far emozionare tutti gli appassionati di velocità.

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