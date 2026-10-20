PVB si arrende in B2, tiebreak fatale per l’Hasta Volley

Inizia con una imprevista sconfitta la stagione in serie C dell’Hasta Volley che, nell’impianto del PalaEnofila, si arrende al Conad Montanaro dopo cinque set.



Un risultato che sicuramente non soddisfa l’ambiente bianco-blu, ma che deve essere di stimolo per tutti i giocatori che nei due set vinti hanno dimostrato di avere le qualità tecniche per ottenere successi e soddisfazioni.

Scesi in campo con le nuove divise dove primeggia il logo della Banca di Asti, unitamente a quelli degli sponsor tecnici TLM, Makhimo e Promeco, i ragazzi del presidente Romano vincono con relativa tranquillità il primo parziale, ma nelle successive due frazioni perdono incisività al servizio, consentendo ai torinesi di giocare la loro migliore pallavolo, con recuperi importanti in seconda linea e schiacciate incisive al centro e di banda.

Gli ex Dispenza e Delodi giocano un ottimo incontro, ma tutto il sestetto del Conad offre una prova di grande compattezza specialmente nei recuperi difensivi.

Il momento chiave dell’incontro arriva nella fase centrale del terzo set con Micco e compagni che riescono a recuperare da 7-12 a 16-16 prima di commettere un paio di errori in attacco che costano il 20-25. Fortunatamente L’Hasta Volley ritrova la solidità a muro nei primi scambi del quarto parziale con cinque azioni consecutive di Sbarbori che valgono la fuga sul 6-0. Il Conad prova a reagire, ma questa volta i biancoblù restano concentrati grazie alle conclusioni di Testa e Basso e chiudono la frazione per 25-17 con una schiacciata di Vagnoni.

Il quinto set inizia con due schiacciate lunghe che ridanno fiducia agli ospiti; Nardoianni prova un paio di cambi, ma ormai lo svantaggio è troppo importante e, nonostante un cartellino rosso per proteste, il Conad riesce ad imporsi per 15-11.

A livello di singoli da segnalare i 24 punti realizzati da Vagnoni, seguito da Testa e Sbarbori con 11 azioni vincenti e Basso con 8.

Sabato prossimo l’Hasta Volley sarà impegnata in trasferta sul campo del Chieri.

Erano grandi le aspettative per l’inizio di campionato della Pallavolo Valle Belbo. La scorsa stagione, quella dell’esordio in serie B2 Nazionale, aveva portato le canellesi ad una manciata di punti dai playoff e la prima partita contro l’Iglina Albisola rappresentava la possibilità di lanciare la squadra in un abbrivio vincente. Ed invece, non è stato così.

La PVB è inciampata proprio all’esordio al Palasport “Angelo Besio”, giocando un bel primo set, avanti anche di 4 punti, ma poi subendo la rimonta dell’Albisola; il parziale è stato di 25-23. Nel secondo e terzo set non c’è stata proprio partita. Le giocatrici di casa hanno subito preso il largo mai impensierite dai tentativi di reazione delle canellesi. I parziali di 25-12 e 25-13 sanciscono una scottante sconfitta. «Vanno ancora rodati gli schemi visto che sono cambiate diverse giocatrici» giustificano dalla società nostrana. La speranza (anche dei tifosi) è quella di una reazione di orgoglio nel prossimo appuntamento in casa, domenica 24 ottobre, quando le bollicine canellesi scenderanno in campo contro Lilliput pallavolo di Settimo Torinese.

In Serie C femminile cede il Club76 PlayAsti col Montalto Dora, in Serie D il Club76 L'Alba batte il PVB mentre il Rasero Teloni Club76 PlayAsti cede con El Gall.