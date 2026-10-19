Alla Local Tour Kids Fall 2026 classificato al primo posto l’astigiano Thomas Ursini Garello

Alla gara Turin Local Tour Us Kids Fall 2026 disputata presso il Golf Continental Resort dove il green incontra il lago e il tempo rallenta, immerso nella provincia di Verbania, è stata recentemente inaugurata la nuova CLUB HAUSE a quattro stelle e il campo da 18 buche con un sostanzioso restailing.

L’astigiano Thomas Ursini Garello (Golf Royal Park i Roveri) si è classificato primo nella categoria Boys 9 anni con uno score di + 7 lordo , secondo classificato Filippo Capra del Golf Club la Serra e terzo Sebastiano De Giovanni di Milano.

La stagione U.S. Kids Golf Italy si concretizza in un progetto sempre più strutturato che punta ad avvicinare nuovi giovani al mondo delle competizioni e, allo stesso tempo, a offrire un percorso tecnico di alto livello per chi ambisce ai palcoscenici internazionali.

Dal 2026 U.S. Kids Golf Italy e Federazione Italiana Golf FIG incrementeranno ancora di più i progetti già in essere, per andare a consolidare la rete di gare, Beginners Tour e Local Tour, e lo sviluppo del golf giovanile in Italia.

Le gare saranno valide per handicap, brevetti federali (per alcune categorie) e Priority Status requisito indispensabile per l’accesso agli eventi internazionali del circuito U.S. Kids Golf.

Un calendario ambizioso che conferma la centralità dell’Italia nel panorama giovanile europeo e che rappresenta un’opportunità concreta tecnica, sportiva e personale per centinaia di giovani golfisti.