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Calcio

I galletti agguantano i leoncelli con Masawoud, derby al San Domenico Savio

Pareggio 1-1 a Tortona in Serie D per l'ASD Asti, mentre in Eccellenza i Pozzatello-boys vincono in rimonta

Davide Chicarella

Davide Chicarella

18 Ottobre 2026 19:22:41

ASD Asti

Kleto Gjura dell’Asd Asti

Il big match del "Coppi" di Tortona termina in parità: pareggio per i galletti dell'ASD Asti in Serie D contro il Derthona di Cacciatore. I ragazzi di Buglio vanno sotto nel punteggio e agguantano grazie a Masawoud intorno alla mezzora il pareggio.

Il derby di Eccellenza si chiude con il successo dei padroni di casa: il San Domenico Savio va sotto contro la Pro Villafranca (gol di Canuto) poi agguanta con un rigore di Lumello gli avversari e trova il primo successo stagionale con una magistrale punizione di Orlando. 

La doppietta di Dejallisi e il sigillo di Oses valgono l'importante successo dello Spartak San Damiano (3-2) contro il Chieri.

In Promozione le nostre calano il tris: successo di misura per Canelli 1922, Annonese e Santostefanese.

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