Max Vacchetto e la Subalcuneo sul trono tricolore

Pallapugno
18 Ottobre 2026 00:09:02
Vacchetto e compagni festeggiano
Una conclusione avvincente per la massima serie di pallapugno. Finale dalle emozioni forti la gara di ritorno giocata a Cuneo: è festa tricolore per l’Acqua San Bernardo Subalcuneo.
Primo tempo di grande equilibrio: primo break della formazione capitanata da Massimo Vacchetto, 3-1, reazione di Battaglino e compagni che riballano la situazione, 3-4, prima del 5 pari al riposo. Nella ripresa la sfida cresce d’intensità, compresi problemi fisici per i due capitani: il Nocciole Marchisio Cortemilia sale sul 6-9, ma spreca l’occasione per salire a 10 sul 40-30 con tre errori consecutivi.
L’Acqua San Bernardo Subalcuneo prende fiducia e arriva ad agganciare gli avversari, 9-9. Non è finita: i cortemiliesi approdano a 10, ma i cuneesi in rimonta chiudono 11-10.
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