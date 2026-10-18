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Pallapugno

Max Vacchetto e la Subalcuneo sul trono tricolore

Finale al cardiopalma in gara-2 che vale il titolo di campione d’Italia

Davide Chicarella

Davide Chicarella

18 Ottobre 2026 00:09:02

Max Vacchetto

Vacchetto e compagni festeggiano

Una conclusione avvincente per la massima serie di pallapugno. Finale dalle emozioni forti la gara di ritorno giocata a Cuneo: è festa tricolore per l’Acqua San Bernardo Subalcuneo.

Primo tempo di grande equilibrio: primo break della formazione capitanata da Massimo Vacchetto, 3-1, reazione di Battaglino e compagni che riballano la situazione, 3-4, prima del 5 pari al riposo. Nella ripresa la sfida cresce d’intensità, compresi problemi fisici per i due capitani: il Nocciole Marchisio Cortemilia sale sul 6-9, ma spreca l’occasione per salire a 10 sul 40-30 con tre errori consecutivi.

L’Acqua San Bernardo Subalcuneo prende fiducia e arriva ad agganciare gli avversari, 9-9. Non è finita: i cortemiliesi approdano a 10, ma i cuneesi in rimonta chiudono 11-10.

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