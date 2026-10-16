Scatta l’ora del derby in Eccellenza

Un ASD Asti fermamente intenzionato a riscattare lo 0-1 subìto in casa ad opera del Lascaris sarà ospite del ripescato Derthona, domenica 18 ottobre, sul terreno del “Fausto Coppi”. Calcio d'inizio alle ore 15. L'ultima sfida in terra alessandrina, datata 22 marzo 2026, è finita con un gol per parte. Nel girone A di Serie D, dopo sette giornate di campionato, i leoncelli hanno soltanto un punto in più rispetto all'undici biancorosso allenato da Francesco Buglio.

Fra i galletti dovrebbero rientrare Ropolo, Pellegrini e Moreo, assenti per infortunio nella sfida con il Lascaris.

Domenica 18 si giocherà a partire dalle 15,30 in Eccellenza, in Promozione e in Prima Categoria. In Eccellenza, derby San Domenico Savio-Pro Villafranca al “Don Sodano” di Rocchetta Tanaro. Lo Spartak, invece, riceverà il Chieri al “Norino Fausone” di San Damiano.

In Promozione, il Canelli 1922 affronterà a Torino la CBS Scuola Calcio, mentre Annonese e Santostefanese ospiteranno, rispettivamente, Cenisia (a Castello d'Annone) e Polisportiva Frugarolese (al “Tonino Bersano” di Nizza Monferrato).

Queste, infine, le gare delle squadre astigiane in Prima Categoria: derby Costigliole-Don Bosco Asti a Isola; Mezzalunacalcio-Fortitudo a Villanova; Moncalvo-Cassine al campo sportivo “Umberto Micco” di Moncalvo.