Annachiara Allara brilla d'argento ad Agliè con il CSA

Un altro weekend di soddisfazioni. Per gli atleti del Club Scherma Associati il fine settimana del 10 e 11 ottobre è stata nuovamente l’occasione per scendere in pedana e gareggiare nella 1a Prova Regionale Cadetti-Giovani che si è svolta ad Agliè (TO). A mettersi in gioco questa volta giovani spadisti e spadiste tra cui: Federico Rabasco, Vittorio Girotti, Alessandro Boero, Cristian Bonanni, Riccardo Ghirotto, Fabio Mustacciu, Aurora Rivata, assieme a Mia Vincis, Giulia Regorda, Francesca Boano ed Annachiara Allara.

Gironi ed eliminatorie dirette davvero combattute dove i portacolori della società astigiano-albese si sono comportati bene tanto che la pentatleta Annachiara Allara conquista una meritata medaglia d’argento nella categoria Giovani e, grazie alla loro buona prestazione e piazzamento nella classifica finale, Rabasco e Girotti centrano l’obiettivo della qualifica per la futura gara nazionale della categoria Cadetti prevista per inizio novembre a Catania.

Soddisfazioni quindi per tutto lo staff tecnico qui capitanato dal Maestro Fabio Piccardi e coadiuvato da Alessandro Mandarini e Giuliano Pasqua.