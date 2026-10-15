Patrizia Sciascia ed Anna Tomasi, l’esperienza al femminile del rally

Una vita divisa tra il lavoro e la passione per i motori, mettendo in campo i valori della femminilità. Da una parte Patrizia Sciascia, mentre dall’altra Anna Tomasi: Entrambe avranno l’onore di mettere in campo le proprie esperienze pregresse, in una delle gare più selettive del panorama rallystico nazionale.

Ad accompagnare l’equipaggio portacolori ALMA Racing al 27°Rally delle Palme, ci sarà la Skoda Fabia RS Rally2 del team lucchese MM Motorsport. Un’apparizione che sarà ricca di significato, nonché un concreto palcoscenico per tributare l’ultima tappa del percorso affrontato all’interno della Coppa Rally di Zona 2, all'interno della quale la sanremese si è imposta matematicamente nella classifica riservata alla categoria femminile.

Ed ecco che dopo il lungo periodo di pausa estiva, è ora di indossare nuovamente casco e tuta per il gran finale. Discorso differente per Anna Tomasi, che dopo numerose esperienze di rilievo al fianco di Luca Pedersoli, sarà impegnata in una nuova avventura. Per tale ragione una menzione che arriva direttamente da Patrizia: “Sono felice di essere affiancata da Anna, ci lega una grande amicizia, nonché conserviamo una stima reciproca. Per quanto riguarda la gara ligure, per ragioni di territorialità ci tenevo ad essere al via, con l’obiettivo di preparare al meglio l’appuntamento della finale di coppa a Lucca”, interviene la pilota sanremese con un finale ringraziamento alle persone che credono nel progetto: “Una particolare menzione a tutti gli amici e sponsor che ci hanno supportato in questa stagione e coloro i quali lo faranno nel futuro prossimo”.

Ferrero-Femia al Rally delle Palme

Una gara dai mille significati. Per Andrea Ferrero, classe 1999 e da non confondere con l’omonimo pilota impegnato nella Coppa Rally di Zona 1, si tratterà dell’esordio ufficiale in un rally. Un battesimo che avrà luogo sulle strade del 27°Rally delle Palme, teatro dell’ultimo round della Coppa Rally di Zona 2. Nell’ultimo anno solare, lui stesso si è reso protagonista di diverse apparizioni nella Coppa Italia di Zona Karting, dove si è contraddistinto con numerosi risultati di livello, alla guida di un Sodì Kart 125 curato dal team cuneese di Michele e Beppe Tassone.

Nel prossimo fine settimana, invece, l’attesa sfida con i cronometri è in programma sugli asfalti dell’entroterra ligure. Per il portacolori ALMA Racing, la vettura designata è la Renault Clio Rally5 con i colori del team anch’esso cuneese e denominato Levet Motorsport. Ad affiancare il giovanissimo driver di Magliano Alpi, ci sarà la navigatrice Jessica Femia, che conta nel suo curriculum diverse partecipazioni all’attivo sul sedile di destra. Il loro commento della vigilia è ricco di emozione: “Esordiamo insieme in una gara impegnativa, ma dal grande significato. Gli asfalti dell’entroterra ligure si preannunciano selettivi, così come la categoria stessa. Abbiamo valutato di iniziate con una vettura Rally5, considerata da molti come entry-level della specialità. Cercheremo di accumulare il maggior numero di chilometri e di esperienza possibili”, esordisce l’equipaggio cuneese, che poi conclude il suo intervento con un ringraziamento: “Desideriamo portare una menzione a tutti gli sponsor e persone che credono noi. Speriamo di regalarci una bella prestazione”.