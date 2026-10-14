Inizia la stagione della VBS, con l'Interclub Test Event di Torino

Ora la stagione è iniziata a tutti gli effetti. Con lo stimolante appuntamento dell’Interclub Test Event di Torino, è iniziata la stagione agonistica della ValleBelbo Sport a poco più di un mese dall’inizio dell’attività all’Orangym di Nizza Monferrato.

L’evento organizzato dal Team Dimensione Nuoto, franchigia piemontese di cui la ValleBelbo Sport fa parte, ha offerto una buona occasione a tutti i nuotatori di rompere il ghiaccio, affrontando la prima gara stagionale in un clima disteso e divertente. In vasca all’Istituto Sociale di Torino sono scesi sia i Categoria, sia gli Esordienti che hanno sfruttato l’opportunità di vivere la prima esperienza agonistica della stagione accanto ai compagni di squadra più esperti e di dare vita ad una maxi staffetta con i nuotatori pari età degli altri gruppi di lavoro territoriali che convergono nel TDN.

Archiviato questo primo appuntamento dal programma molto snello, ma decisamente stimolante, la ValleBelbo Sport tornerà sui blocchi il 25 ottobre ad Acqui Terme, in occasione della prima tappa del circuito interprovinciale del CSI. Nella vasca alessandrina, saranno protagonisti i portacolori del team arancio-nero di tutte le età, dagli Assoluti ai giovanissimi Propaganda, in una manifestazione che avrà carattere interprovinciale, una delle novità del calendario di quest’anno.

Il gruppo dei Categoria affronterà il programma gare completo in occasione della Coppa Los Angeles di Torino del 7-8 novembre, poi sarà nuovamente il turno del circuito CSI il 15 novembre a Novara, con la ValleBelbo Sport a ranghi compatti, prima di pensare alla prima trasferta internazionale della stagione in programma per il weekend del 21-22 novembre, a Lione, con il Team Dimensione Nuoto.