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Talk show

Al FuoriLuogo torna la "Pinta di Sport": ospite l'asso della velocità "Manu" Olivieri

Unico italiano a vincere la Formula Regional Europea assieme a Kimi Antonelli, il canellese ha davanti a se una carriera luminosissima: dalle 19,30 l'intervista con ingresso libero

Davide Chicarella

Davide Chicarella

14 Ottobre 2026 11:47:49

Manu Olivieri e papà Fabrizio

Emanuele Olivieri festeggia il successo con il papà

Torna domani sera, giovedì 15 ottobre, alle ore 19,30, l'appuntamento con il talk show sportivo del FuoriLuogo Asti. Sarà ospite del salotto culturale nell'appuntamento del mese di ottobre condotto da Davide Chicarella il campionissimo della velocità Emanuele Olivieri. Ingresso gratuito per l'evento.

Il canellese "Manu" è reduce da un 2026 da incorniciare: a Hockenheim si è laureato infatti campione della Formula Regional Europea. Giunto all'appuntamento finale in Germania forte del titolo Rookie già conquistato a Imola e della vetta della classifica, a Olivieri è bastato il secondo posto nella gara domenicale per assicurarsi il campionato.

Nato il 2 agosto 2008 a Canelli (Asti), Olivieri è il figlioccio di Dindo Capello, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, ed è seguito dall'agenzia 5P di Oliver Viktor Kristensen, che gestisce piloti di altissimo livello come Tom Kristensen, Nicklas Nielsen e Alba Larsen.

La sua carriera vanta già successi di prestigio: nel 2021 ha vinto il Trofeo Andrea Margutti nella categoria 60 Mini, seguito dalla Wsk Final Cup nella classe Okj nel 2022. Dopo aver preso parte allo scouting camp della Ferrari Driver Academy, nel 2023 ha trionfato al 20° Supercorso Federale Aci Sport. L'anno successivo ha esordito in monoposto con il team Akm Motorsport, guidato da Marco Antonelli (padre di Kimi), per poi dominare la Formula 4 Middle East nel 2025 con R-ace Gp. Promosso dal team in Formula Regional Europea per il 2026, ha trionfato subito all'esordio, eguagliando l'impresa di Freddie Slater nel 2025. Prima di lui, l'ultimo e unico italiano a vincere questo titolo era stato proprio Kimi Antonelli nel 2023. Gioia all'ennesima potenza per "Manu" e per papà Fabrizio che lo segue sempre con grande passione.

L'appuntamento sarà l'occasione per ricpercorrere il suo recente successo e scoprire gli scenari futuri di una carriera che si prospetta luminosissima.  

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