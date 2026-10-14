Doppio podio astigiano agli Italiani UNVS di corsa su strada a Montalto di Castro

Doppio traguardo prestigioso per gli astigiani al via dei Campionati Italiani UNVS (Unione Nazionale Veterani dello Sport) di corsa su strada a Montalto di Castro. La kermesse, sulla distanza degli 11 chilometri, ha visto il successo di categoria di Gianfranco Chiaranda, che cala così il poker di titoli, e la terza piazza di categoria di Michele Narciso.

Entrambi gli atleti sono tesserati per il Gate Cral Inps e fanno parte degli Ambasciatori dello Sport della città di Asti.