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Podismo

Doppio podio astigiano agli Italiani UNVS di corsa su strada a Montalto di Castro

Chiaranda vince il quarto titolo tricolore di categoria, a podio anche Narciso, compagno di squadra nella Gate Cral Inps. I due atleti fanno parte degli Ambasciatori dello Sport

Davide Chicarella

Davide Chicarella

14 Ottobre 2026 10:29:54

Gianfranco Chiaranda

Gianfranco Chiaranda sul podio

Doppio traguardo prestigioso per gli astigiani al via dei Campionati Italiani UNVS (Unione Nazionale Veterani dello Sport) di corsa su strada a Montalto di Castro. La kermesse, sulla distanza degli 11 chilometri, ha visto il successo di categoria di Gianfranco Chiaranda, che cala così il poker di titoli, e la terza piazza di categoria di Michele Narciso.

Entrambi gli atleti sono tesserati per il Gate Cral Inps e fanno parte degli Ambasciatori dello Sport della città di Asti. 

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