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Podismo

Al traguardo delle Maratona di Chicago anche un astigiano: l'ex rugbista Filippo Ghia

Appassionato podista e padelista, nel suo percorso altre avventure oltreoceano, come quella alla Maratona di Miami, ha tagliato il traguardo dopo quattro ore

Davide Chicarella

Davide Chicarella

14 Ottobre 2026 10:20:05

Al traguardo delle Maratona di Chicago anche un astigiano: l'ex rugbista Filippo Ghia

Era il 13 ottobre di sette anni fa, nel 2019, e la keniota Brigid Kosgei stabiliva il nuovo record del mondo della maratona femminile a Chicago con il tempo di 2:14:04, migliorando il vecchio record imbattuto da 16 anni. Brigid ha concluso tra le prime due in otto delle nove maratone che ha corso in carriera.

Sette anni dopo, proprio a Chicago, ha corso un appassionato podista astigiano, Filippo Ghia: 4 ore e 8 minuti il tempo di uno sportivo duttile, che si cimenta nel padel e nel podismo dopo aver giocato a rugby, sempre con il sorriso e la voglia di partecipare. Il suo non è stato un tempo record, ma aver tagliato il traguardo è certamente una bella vittoria.

Tre anni fa lo stesso Ghia aveva gareggiato negli Stati Uniti alla "Lifetime Miami Marathon & Half" ed aveva ben figurato. Dopo aver preparato questa avventura durante i mesi invernali, per godersi, tra le fatiche di ore di corsa, il sole della Florida, il 29 gennaio 2023 "Pippo" aveva tagliato il traguardo di Miami con un più che onorevole crono di 3h 53' 55".

Tennista, padelista, rugbysta, podista, appassionato tifoso della Torino granata del calcio: le declinazioni del suo amore per l'attività motoria sono variopinte, il "fil rouge" che l'accompagna è una passione genuina. E il recente traguardo ha potuto goderselo al fianco del figlioletto Riccardo. 

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