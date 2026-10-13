Matteo Piano voce del volley su RaiSport nella Superlega

Bella novità in arrivo per una delle stelle del nostro sport. Il gigante della pallavolo Matteo Piano, vincitore dell'argento olimpico a Rio 2016, trionfatore tricolore con Modena ed ex capitano e centrale di Milano, ha appeso scarpini e ginocchiere al chiodo ma certamente non ha abbandonato la passione per il volley.

Il duttile artista astigiano, con grandi doti da conduttore radiofonico è da tempo apprezzata voce e analista della Nazionale e non solo. Nelle ultime ore è giunta una grande novità che lo riguarda.

Cambiano infatti le voci della Superlega sui canali di RaiSport.

La coppia principale per il racconto del campionato maschile sarà composta da Edi Dembinski e Matteo Piano. In alcune occasioni, al racconto delle partite, contribuirà anche Luca Vettori, al fianco di Matteo nel ruolo di opposto a Modena e in azzurro e in molte iniziative solidali ed extra parquet. Siamo certi che Asti sarà in prima fila ad ascoltare il suo "prediletto" del volley.

"Grazie per questa ondata di gioia che mi avete fatto arrivare - scrive Matteo sui suoi profili social - Solo 17 mesi fa lasciavo la pallavolo giocata e non sapevo che in realtà non l'avrei mai lasciata". Domenica alle 18 parte la sua avventura e siamo certi sarà ricca di tappe emozionanti come la sua carriera in campo.