Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Rugby

Munfrà, i Leoni sfiorano la rimonta nel match d'esordio in Under 18 Elite

Brixia parte meglio, grande secondo teampo della squadra di Chiesa e Diliberto: match chiuso 29-33

Davide Chicarella

Davide Chicarella

13 Ottobre 2026 13:19:00

Munfrà

Una fase del match Under 18 dei Leoni

Prima gara di Elite in casa per la formazione U18 del Monferrato Rugby di Chiesa e Diliberto. Primo tempo sottotono: tanti errori di troppo e Brixia, squadra esperta e cinica, scappa nel punteggio. Nel secondo tempo i ragazzi astigiani cambiano marcia, tirano fuori orgoglio e qualità, e piazzano una rimonta da brividi fino al 29-33.

Finisce con rammarico, perché la vittoria era davvero a un soffio. Ma il segnale è chiaro: non si molla mai. Domenica prossima trasferta difficile a Parma.
Mete di Nicotra Tommaso, Fodale Daniele, Prebbenna Omar, Stillo Gabriele. Trasformazioni e punizione di Tommaso Nicotra.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133