Munfrà, i Leoni sfiorano la rimonta nel match d'esordio in Under 18 Elite

Prima gara di Elite in casa per la formazione U18 del Monferrato Rugby di Chiesa e Diliberto. Primo tempo sottotono: tanti errori di troppo e Brixia, squadra esperta e cinica, scappa nel punteggio. Nel secondo tempo i ragazzi astigiani cambiano marcia, tirano fuori orgoglio e qualità, e piazzano una rimonta da brividi fino al 29-33.

Finisce con rammarico, perché la vittoria era davvero a un soffio. Ma il segnale è chiaro: non si molla mai. Domenica prossima trasferta difficile a Parma.

Mete di Nicotra Tommaso, Fodale Daniele, Prebbenna Omar, Stillo Gabriele. Trasformazioni e punizione di Tommaso Nicotra.