Munfrà, i Leoni sfiorano la rimonta nel match d'esordio in Under 18 Elite

Rugby
13 Ottobre 2026 13:19:00
Una fase del match Under 18 dei Leoni
Prima gara di Elite in casa per la formazione U18 del Monferrato Rugby di Chiesa e Diliberto. Primo tempo sottotono: tanti errori di troppo e Brixia, squadra esperta e cinica, scappa nel punteggio. Nel secondo tempo i ragazzi astigiani cambiano marcia, tirano fuori orgoglio e qualità, e piazzano una rimonta da brividi fino al 29-33.
Finisce con rammarico, perché la vittoria era davvero a un soffio. Ma il segnale è chiaro: non si molla mai. Domenica prossima trasferta difficile a Parma.
Mete di Nicotra Tommaso, Fodale Daniele, Prebbenna Omar, Stillo Gabriele. Trasformazioni e punizione di Tommaso Nicotra.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058