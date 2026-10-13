"Uniti nello sport, lontani dal bullismo": a Nizza Monferrato "sold out" di studenti a lezione di rispetto e arti marziali

Una giornata all'insegna dei valori fondamentali dello sport, dell'inclusione e del contrasto ad ogni forma di prepotenza e bullismo. Si è concluso con uno straordinario bilancio di partecipazione ed entusiasmo l'evento "Uniti nello sport, lontani dal bullismo", promosso dall'associazione C.S.N. Funakoshi Karate in partnership con l'Istituto Superiore "N. Pellati" di Nizza Monferrato.

L'iniziativa ha coinvolto circa 220 studenti delle classi prime e seconde dell'istituto, impegnati in un percorso formativo a 360 gradi diviso in due momenti complementari: uno teorico e uno pratico.

La teoria al Foro Boario: dialogo, testimonianze e consapevolezza

La prima parte della mattinata si è svolta nella cornice del Foro Boario di Nizza Monferrato. Sul palco, a dialogare direttamente con i giovani, due testimonial d'eccezione del panorama marziale FIJLKAM: Salvatore Loria (atleta plurimedagliato a livello europeo e mondiale, nonchè coach della nazionale che vede ad oggi l’apice della carriera con l’oro mondiale a squadre e l’oro olimpico) e Matteo Avanzini (plurimedagliato a livello europeo e mondiale, nonché attuale campione del mondo Senior).

Attraverso le proprie esperienze di vita e di carriera sportiva ad altissimo livello, i due relatori hanno affrontato i temi del rispetto dell'altro, dell'autocontrollo, dell'empatia e dell'importanza del gruppo nel superare le difficoltà.Gli studenti hanno seguito con attenzione il convegno, interagendo e riflettendo su come i valori della disciplina sportiva possano diventare un'arma efficace per prevenire ed eliminare fenomeni negativi come il bullismo e il cyberbullismo, sia dentro che fuori dalle aule scolastiche.

Dalla teoria alla pratica: lezioni di Karate e difesa personale in palestra

Terminata la sessione teorica, l'evento si è spostato nelle palestre dell'Istituto "N. Pellati", dove i ragazzi si sono messi in gioco in prima persona. Sotto la guida esperta dei maestri e degli atleti ospiti, i circa 220 studenti si sono cimentati negli elementi base del karate e della gestione dello spazio corporeo, sperimentando principi di postura, sicurezza in sé stessi e rispetto dell'avversario.La pratica ha permesso di toccare con mano quanto l'arte marziale non sia mero scontro, ma un cammino educativo basato su disciplina, autoconsapevolezza e reciproco sostegno.

Un lavoro di squadra per il territorio

Il successo dell'evento testimonia ancora una volta l'efficacia dell'alleanza tra mondo della scuola, associazionismo sportivo e realtà economiche del territorio. L'organizzazione ha espresso un sentito ringraziamento ai partner locali che hanno creduto nel valore educativo del progetto, rendendone possibile la realizzazione: Impresa Edile Lo Presti, Carrozzeria F.lli Rizzetto, Il Campanon e Cantina di Nizza.