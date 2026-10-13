Balletti Motorsport fa "due su due" al Città di Bassano

La prima volta al Rally Storico Città di Bassano con due esemplari di Subaru Legacy si è conclusa in modo positivo con entrambe le vetture che, sabato scorso, hanno tagliato il traguardo dopo aver disputato sei impegnative prove speciali per la Balletti Motorsport.

Pur privo di titolazioni, il rally bassanese ha presentato anche nella recente edizione un elenco iscritti di buon livello, tra i quali diversi piloti locali. Tra questi anche Michele Piccolotto, già vincitore in passato sia del rally moderno, quanto dello storico, che si è messo in gioco al volante della Legacy, affiancato da Alberto Bordin. Per il pilota di casa la nuova esperienza è stata senz’altro positiva come dimostrato dai riscontri cronometrici che l’hanno visto sempre nelle posizioni di vertice mantenendo a lungo il secondo posto, ceduto solamente in chiusura sulla decisiva “Valstagna”. Piccolotto e Bordin hanno comunque chiuso al terzo posto assoluto e di 4° Raggruppamento, aggiudicandosi la vittoria di classe.

Correre con la Legacy è stata una nuova esperienza anche per Valter Gentilini, altro pilota di casa che aveva però già corso alcune gare al volante dell’Impreza. Affiancato da Andrea Marcon, Gentilini ha iniziato la gara in salita a causa di un problema alla pompa dell’intercooler, inconveniente che ne ha rallentato la prestazione all’avvio della gara. Sistemato il problema, il duo ha poi inanellato una sequenza di interessanti riscontri cronometrici come testimoniato da due secondi e due terzi posti, concludendo il rally in settima posizione assoluta nonostante il gap pagato in avvio di gara. Va così in archivio la trasferta al Città di Bassano con un bilancio che ha soddisfatto le aspettative dei piloti e dello staff della Balletti Motorsport.

Nella passata settimana si è anche corsa la “Modena 100 ore” alla quale erano presenti Ruggero Brunori e Marco Torlasco su Porsche 911 SC; la loro gara si è però interrotta anzitempo a causa di un problema al motore nel corso di una delle prove in circuito.

L’attenzione si sposta ora sull’imminente Rallye Sanremo, ultimo atto dei Campionati europeo e italiano, in programma nella città ligure tra venerdì 16 e sabato 17 ottobre. Quattro le vetture che la Balletti Motorsport seguirà in assistenza a partire dalla Subaru Legacy che sarà messa a disposizione di Elio Cortese e Ciro Lamura in quello che è il loro vero di casa. A completare il quartetto saranno tre esemplari di Porsche 911: la S 2,0 del 1° Raggruppamento di Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi, la SC/RS di Massimo Ferrari che ritrova Christian Soriani alle note e la SC, in versione di “serie”, di Alfredo Formosa e Beatrice Marchetto. Come da tradizione del rally sanremese, l’impegno sarà notevole per vetture e conduttori che dovranno affrontare una prima tappa con ben 111 chilometri cronometrati, seguita da una seconda molto più “leggera” con sole due prove per un’ulteriore quarantina. Partenza e arrivo a Sanremo.