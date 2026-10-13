Judo Olimpic alla "Coppa Città di Asti" del PalaBrumar

Tra i protagonisti della "Coppa Città di Asti", gara di judo che ha visto la partecipazione di squadre provenienti da tutta l'Italia oltre che squadre provenienti da Olanda, Francia, Polonia, anche il Judo Olimpic Asti. Al mattino la gara ha visto le categorie agonisti: cadetti, esordienti A e B mentre al pomeriggio le categorie pre Agonistiche: Fanciulli e Ragazzi.

Alla gara riservata ai pre agonisti anche una rappresentativa del team, accompagnati dal Maestro Gianni Balladelli che ha ben figurato ottenendo buoni risultati:

1° Posto per: Francesco Battaglino ( cat.FA) e Gabriel Elia (cat. RA);

2° Posto per: Daryus Fartescu, Greta Dogliotti (cat. FA), Emma Trinchero (cat. RA);

3° Posto per: Cecilia Palazzolo, Luca Hancila, Giovanni Marsala (cat. RA), Sofia Grandi, Gabriele Vitale, Christian Durante (cat. RA).

Nel complesso una buona prova da parte di tutti, con ampi margini di miglioramento.