Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Arti marziali

Judo Olimpic alla "Coppa Città di Asti" del PalaBrumar

Alla gara riservata ai pre agonisti anche una rappresentativa del team, accompagnati dal Maestro Gianni Balladelli

Davide Chicarella

Davide Chicarella

13 Ottobre 2026 10:37:03

Judo Olimpic

Il gruppo di atleti

Tra i protagonisti della "Coppa Città di Asti", gara di judo che ha visto la partecipazione di squadre provenienti da tutta l'Italia oltre che squadre provenienti da Olanda, Francia, Polonia, anche il Judo Olimpic Asti. Al mattino la gara ha visto le categorie agonisti: cadetti, esordienti A e B mentre al pomeriggio le categorie pre Agonistiche: Fanciulli e Ragazzi.

Alla gara riservata ai pre agonisti anche una rappresentativa del team, accompagnati dal Maestro Gianni Balladelli che ha ben figurato ottenendo buoni risultati:

1° Posto per: Francesco Battaglino ( cat.FA) e Gabriel Elia (cat. RA);

2° Posto per: Daryus Fartescu, Greta Dogliotti (cat. FA), Emma Trinchero (cat. RA);

3° Posto per: Cecilia Palazzolo, Luca Hancila, Giovanni Marsala (cat. RA), Sofia Grandi, Gabriele Vitale, Christian Durante (cat. RA).

Coppa Città di Asti, un successo internazionale: oltre 600 atleti al via e otto nazioni rappresentate

Ad aggiudicarsi la società Kumiai di Torino, ospite d'eccezione anche Anaysi Hernández, atleta olimpionica e allenatrice della Nazionale italiana Under 18 di judo

Nel complesso una buona prova da parte di tutti, con ampi margini di miglioramento.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133