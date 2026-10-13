Stefano Goria chiude la stagione con il "botto": argento alla Roc d'Azur Marathon

Stefano Goria, asso astigiano delle due ruote, conclude con il punto esclamativo la sua straordinaria stagione agonistica. Va in archivio la Roc d’Azur 2026, gara di mountain bike di 55 chilometri sui sentieri del Massiccio dei Maures, con partenza e arrivo alla Base Nature di Fréjus che ha visto gli italiani grandi protagonisti. In una delle manifestazioni più attese della stagione internazionale, nella competizione maschile il miglior azzurro è Jakob Dorigoni, quarto. Alle sue spalle Davide Foccoli, a un solo secondo di distanza.Il villafranchese Stefano Goria conclude all'undicesimo posto assoluto.

Il team dell'astigiano, lo Scott Racing Team, cala la coppia vincente nella kermesse. Alla Roc Marathon 2026, sulle strade di Fréjus, è arrivata infatti una straordinaria doppietta firmata proprio da Davide Foccoli, mattatore dell'evento, e dal nostro Stefano Goria, capaci di monopolizzare i primi due gradini del podio al termine di una gara interpretata da protagonisti assoluti, chiudendo rispettivamente al primo e al secondo posto.

"Davvero un ottimo modo per concludere la stagione con un secondo posto alla Roc d'Azur CIC marathon", chiosa Stefano a fine kermesse. La sua stagione 2026 è stata davvero da incorniciare.