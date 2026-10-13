Coppa Città di Asti, un successo internazionale: oltre 600 atleti al via e otto nazioni rappresentate

Una vera festa del judo internazionale quella andata in scena domenica scorsa al PalaBrumar di Asti, dove si è svolta la quarta edizione della Coppa Città di Asti, organizzata dall'ASD Asti Judo con il patrocinio del Comune di Asti. Una manifestazione che ha confermato la propria crescita, richiamando atleti provenienti da ben otto nazioni: Italia, Malta, Svizzera, Francia, Portogallo, Olanda, Polonia e Russia. Numeri importanti anche sul fronte della partecipazione, con 445 atleti agonisti, dalle categorie Under 13 fino agli Under 18, e 180 preagonisti, per un totale di 625 giovani judoka che, insieme a tecnici, accompagnatori e famiglie, hanno animato per l'intera giornata il palazzetto astigiano.

Un colpo d'occhio notevole, con sei aree di gara impegnate e spalti gremiti, a testimonianza di quanto la manifestazione sia ormai diventata un appuntamento di richiamo anche oltre i confini nazionali. Ad aggiudicarsi la Coppa Città di Asti 2026 è stata la società Kumiai di Torino, protagonista di un'ottima prestazione complessiva.

Buoni anche i risultati degli atleti dell'Asti Judo, che hanno conquistato due importanti medaglie nelle competizioni individuali. A salire sul podio sono stati Siham El Mohtadi, medaglia d'argento nella categoria Under 15, ed Edoardo Sarotto, che ha conquistato un bel bronzo sempre nella classe Under 15, confermando i progressi già evidenziati nel corso della stagione. A un passo dal podio Giulia Campia, quinta classificata nella categoria Under 18, e Martina De Tata Under 13 mentre non sono riusciti a conquistare una medaglia Irina Carucci, Alvi Alla e Giacomo Cucè e Leonardo Gullo,impegnati in categorie particolarmente numerose e combattute, dove il livello tecnico degli avversari era decisamente elevato.

Da segnalare anche l'ottima prestazione di Mario Aloise, atleta che si allena abitualmente nella palestra di via Gerbi ad Asti ma è tesserato per il Kumiai Torino, che ha conquistato una prestigiosa medaglia d'argento nella classe Under 15.

Spettacolo ed emozioni nelle gare a squadre

Accanto alle competizioni individuali si sono svolte anche le gare a squadre riservate alle categorie Under 15 e Under 18, che hanno regalato alcuni dei momenti più coinvolgenti della giornata. Anche l'Asti Judo ha potuto schierare una propria formazione, completando la squadra grazie al prestito di due atleti delle società Kumiai Sanremo e Atletico Alexandria nelle categorie di peso mancanti.

In una competizione avvincente, capace di coinvolgere non soltanto gli atleti sul tatami ma anche il numeroso pubblico sugli spalti, la formazione astigiana ha conquistato un brillante secondo posto, arrendendosi soltanto all'ottima squadra sarda del Guido Sieni, che si è aggiudicata la vittoria. Un risultato particolarmente significativo, considerando lo spirito di squadra e la determinazione dimostrati dai giovani judoka astigiani.

Autorità e ospiti d'eccezione alle premiazioni

A sottolineare l'importanza della manifestazione anche la presenza di numerose autorità e personalità del mondo sportivo, che hanno preso parte alle cerimonie di premiazione. Presenti il sindaco di Asti Maurizio Rasero e il vicesindaco Stefania Morra, la vicepresidente vicaria del CONI Piemonte Lavinia Saracco e il commissario Pietro Carlomagno, intervenuto per portare i saluti del Questore di Asti. Ospite d'eccezione anche Anaysi Hernández, atleta olimpionica e allenatrice della Nazionale italiana Under 18 di judo, la cui presenza ha dato ulteriore prestigio alla manifestazione, rappresentando un importante punto di riferimento per i tanti giovani judoka presenti.

Nel pomeriggio protagonisti i più piccoli

La seconda parte della giornata è stata dedicata ai preagonisti, con ben 180 bambini che hanno portato sul tatami entusiasmo, energia e tanta voglia di mettersi alla prova. Per i giovanissimi dell'Asti Judo sono arrivati risultati incoraggianti, soprattutto considerando che la stagione sportiva è appena ripartita e che molti di loro stanno ancora ritrovando il ritmo degli allenamenti e delle competizioni. A conquistare il primo posto sono stati Ismaele Castagnaro, Gabriele Ferlisi e Giorgia Cacciatore.

Medaglia d'argento per Linda Giaretti, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti Maria Vittoria Lotti, Arianna Montanella, Iris Zuccone, Laura Passarella, Adam Attaf e Gioele Ferlisi. Al di là dei piazzamenti, per i più piccoli si è trattato soprattutto di un'importante occasione di crescita e confronto, in una giornata che ha permesso loro di vivere l'emozione di una grande manifestazione internazionale.

La quarta edizione della Coppa Città di Asti si chiude dunque con un bilancio decisamente positivo, sia per la qualità delle competizioni sia per la partecipazione di società provenienti da numerose regioni italiane e dall'estero. Organizzare una manifestazione di queste dimensioni richiede un notevole impegno, ma rappresenta anche un'opportunità per valorizzare la città, capace di accogliere centinaia di giovani sportivi e le loro famiglie.

Per l'ASD Asti Judo, che ha curato l'organizzazione dell'evento, la soddisfazione è duplice: aver portato ad Asti una manifestazione di respiro internazionale e aver visto i propri atleti confrontarsi con avversari di alto livello, ottenendo risultati che premiano il lavoro svolto quotidianamente in palestra.

Un grande lavoro di squadra dietro il successo della manifestazione

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento. Fondamentale è stato il lavoro dei volontari, dei tecnici, dei dirigenti e dei genitori dell'Asti Judo, che si sono impegnati nell'allestimento, nella gestione e nell'organizzazione della manifestazione, dimostrando ancora una volta come dietro un grande evento sportivo ci sia soprattutto un grande lavoro di squadra.

Un sentito ringraziamento anche alle aziende Santero, Boffo, Poggio Ridente, e Masaniello che hanno gentilmente offerto gli omaggi destinati agli ufficiali di gara, contribuendo con il loro sostegno alla buona riuscita della manifestazione. L'ASD Asti Judo desidera inoltre ringraziare il Comune di Asti per il patrocinio e tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato alla realizzazione di questa quarta edizione.

Un successo che ripaga gli sforzi organizzativi e rappresenta uno stimolo a continuare a far crescere la Coppa Città di Asti, con l'obiettivo di renderla un appuntamento sempre più importante nel panorama judoistico nazionale e internazionale.

Tutte le classifiche complete della manifestazione sono consultabili su Judo Manager, il portale che ha gestito la competizione.