Coppa Città di Asti: grande evento Asti Judo

Domenica 11 ottobre il PalaBrumar di Asti tornerà ad essere protagonista del grande judo con la quarta edizione della Coppa Città di Asti, manifestazione organizzata dall’ASD Asti Judo, con il patrocinio del Comune di Asti e l’autorizzazione della FIJLKAM Piemonte.



L’edizione 2026 si preannuncia particolarmente importante per la partecipazione internazionale. Oltre agli atleti italiani, sono infatti attese delegazioni provenienti da Polonia, Portogallo, Olanda, Malta, Francia, Svizzera e Russia, portando a otto le nazioni rappresentate.



Molto significativa anche la partecipazione delle società italiane. Sul tatami astigiano arriveranno atleti da gran parte del Centro-Nord Italia, con presenze dalle regioni limitrofe, ma anche da Toscana, Emilia-Romagna e Trentino, oltre a tre delegazioni provenienti dalla Sardegna. Una partecipazione geograficamente molto ampia che conferma la crescita della manifestazione e la sua capacità di richiamare società da tutta Italia.



La competizione si svolgerà su sei aree di gara e coinvolgerà diverse fasce d’età, dai più giovani fino agli agonisti. Tra le presenze di prestigio sono attesi anche i giovani atleti delle Fiamme Oro di Torino e Roma, che contribuiranno ad alzare ulteriormente il livello tecnico della manifestazione.



Per l’ASD Asti Judo la Coppa Città di Asti rappresenta non soltanto un importante appuntamento sportivo, ma anche un’occasione per portare in città centinaia di atleti, tecnici, accompagnatori e famiglie, provenienti dall’Italia e dall’estero, trasformando per un’intera giornata Asti in un punto d’incontro per il judo nazionale e internazionale.



Le gare prenderanno il via domenica mattina alle ore 9 al PalaBrumar e proseguiranno nel corso della giornata.



L’ingresso sarà gratuito, offrendo così a tutti gli astigiani la possibilità di assistere alle competizioni e di avvicinarsi a uno sport che unisce agonismo, rispetto, disciplina e amicizia.



L’appuntamento è quindi per domenica 11 ottobre, dalle ore 9, al PalaBrumar di Asti, per una giornata che si preannuncia come una vera festa del judo.