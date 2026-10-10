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Evento

Etinosa Oliha e Davide Greguoldo si raccontano al Panathlon

Conviviale dedicata al pugilato con la coppia di assi astigiana

Davide Chicarella

Davide Chicarella

10 Ottobre 2026 09:21:53

Panathlon Club

Greguoldo e Oliha con Carlo Bosticco

Serata scintillante quella organizzata giovedì 8 ottobre dal Panathlon Club di Asti, svoltasi presso la Scuola Alberghiera di Via Asinari ad Asti.

Protagonista assoluta è stata la boxe, alla presenza dell'ex campione del mondo dei pesi medi IBO l'astigiano Oliha "El Chapo" Etinosa e del suo allenatore Davide Greguoldo.

Prestigioso ospite anche Gian Luca Timossi, presidente regionale della Federazione Italiana Boxe.

La conviviale formata da circa 40 soci, a seguito della cena, ha analizzato la disciplina della "nobile arte" nei commenti dei protagonisti.

Dal confronto dialettico sono emerse le caratteristiche del rapporto tra pugile e coach sia dal punto di vista tecnico che psicologico, specialmente nei momenti di difficoltà.

Il Presidente Timossi ha invece illustrato le dinamiche riguardanti i giovani atleti e la nuova disciplina della "paraboxe" per atleti disabili.

Terminate le foto di rito, il Presidente del Club, Carlo Bosticco, ha concluso la serata dando appuntamento a novembre per la consegna dei premi Studio & Sport

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