L’emozionante “last dance” in piazza Alfieri di Mosca e Caruso

Ciclismo
08 Ottobre 2026 21:05:34
La passerella di Mosca e Caruso in piazza Alfieri (Foto Ago)
Un'emozionante last dance nei minuti antecedenti la partenza da Piazza Alfieri. In occasione della Gran Piemonte, corsa ciclistica partita da Asti per arrivare a Bra nel cuore della nostra regione, due icone del ciclismo nazionale hanno disputato la loro ultima gara e sono stati accolti dai colleghi con un rituale ormai divenuto iconico. Ruota posteriore alzata e passerella con tanto di "pasito" e applausi da parte dei corridori per Damiano Caruso e per Jacopo Mosca.
Nel 2021 Caruso si è classificato secondo al Giro d'Italia vinto dal colombiano Egan Bernal, e nel 2027 rimarrà alla Bahrain Victorious come direttore sportivo.
il rituale che ha commosso tutti i presenti ed emozionato i due ciclisti arriva a posteriori dell'addio al Ciclismo dell'incredibile scalatore Nairo Quintana, salutato da tutti i colleghi pochi giorni fa poco prima della sua ultima gara.
La vittoria della corsa è stata appannaggio di Dorian Gordon che ha conquistato il successo in volata.
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