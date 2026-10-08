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Ciclismo

L’emozionante “last dance” in piazza Alfieri di Mosca e Caruso

Un rituale emozionante che arriva a posteriori del tributo a Nairo Quintana

Davide Chicarella

Davide Chicarella

08 Ottobre 2026 21:05:34

Addio Mosca e Caruso

La passerella di Mosca e Caruso in piazza Alfieri (Foto Ago)

Un'emozionante last dance nei minuti antecedenti la partenza da Piazza Alfieri. In occasione della Gran Piemonte, corsa ciclistica partita da Asti per arrivare a Bra nel cuore della nostra regione, due icone del ciclismo nazionale hanno disputato la loro ultima gara e sono stati accolti dai colleghi con un rituale ormai divenuto iconico. Ruota posteriore alzata e passerella con tanto di "pasito" e applausi da parte dei corridori per Damiano Caruso e per Jacopo Mosca.

Nel 2021 Caruso si è classificato secondo al Giro d'Italia vinto dal colombiano Egan Bernal, e nel 2027 rimarrà alla Bahrain Victorious come direttore sportivo.

il rituale che ha commosso tutti i presenti ed emozionato i due ciclisti arriva a posteriori dell'addio al Ciclismo dell'incredibile scalatore Nairo Quintana, salutato da tutti i colleghi pochi giorni fa poco prima della sua ultima gara.

La vittoria della corsa è stata appannaggio di Dorian Gordon che ha conquistato il successo in volata.

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