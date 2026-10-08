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Calcio

Galletti a cresta alta: dopo i tre punti col Millesimo a caccia del bis casalingo

Seconda sfida interna consecutiva per l’ASD Asti che sfida il Lascaris

Gianni Truffa

Gianni Truffa

08 Ottobre 2026 19:56:06

Asti carico dopo il 2-0 contro Millesimo: domenica sfida casalinga contro il Lascaris

Tony Isoldi e la squadra biancorossa

Con il morale alle stelle dopo la vittoria per 2-0 ottenuta al “Censin Bosia” a spese del neopromosso Millesimo, i galletti dell'ASD Asti saranno ancora di scena, domenica 11 ottobre, sul terreno di casa. Questa volta se la vedranno con il Lascaris, squadra di Pianezza ripescata in Serie D. Calcio d'inizio alle ore 15.

Sempre in “D”, mercoledì 7 il Bra si è aggiudicato (2-0) il recupero interno con il Celle Varazze (ultimo in classifica) valevole per la quinta giornata. I giallorossi cuneesi occupano la terz'ultima posizione nel girone A a una sola lunghezza dal Borgosesia.

Domenica 11 si giocherà a partire dalle 15,30 in Eccellenza, in Promozione e in Prima Categoria. In Eccellenza, la Pro Villafranca riceverà il Monregale, mentre San Domenico Savio e Spartak San Damiano saranno ospiti, rispettivamente, della Gaviese e del Moretta.

In Promozione, il Canelli 1922 affronterà il Mirafiori al “Piero Sardi”. L'Annonese giocherà in trasferta contro il Monferrato. Impegno esterno anche per la Santostefanese, che sarà di scena a Castellazzo Bormida.

Queste le partite che vedranno all'opera le formazioni astigiane di Prima Categoria: derby Don Bosco Asti-Moncalvo (al campo sportivo “Falcone e Borsellino” di Refrancore); Capriatese-Mezzaluna Villanova (a Basaluzzo); Fortitudo-Costigliole (a Occimiano).

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