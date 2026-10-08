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Calcio

Astense, presentazione in grande stile alla Fondazione Goria

La squadra ha iniziato bene campionato e Coppa Piemonte

Emanuela Doano

08 Ottobre 2026 16:48:48

Astense

Il gruppo squadra alla presentazione

Martedì sera, alla Fondazione Goria, c’è stata la presentazione ufficiale dell’Astense, squadra di Terza categoria che ha appena ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Piemonte e Valle d’Aosta, superando le due squadre di Seconda categoria (Buttiglierese e Valfenera) che erano inserite nello stesso girone.Nel terzo e ultimo incontro di Coppa, l’Astense ha vinto 4 a 1 contro la Buttiglierese, grazie alle reti di Cottino, Giordano (doppietta) e Frontino. Il portiere Yeuillaz ha parato un rigore.

Alla presentazione, insieme ai giocatori della squadra, c’erano il presidente Marco Zappa, il vicepresidente Alberto Migliasso, il mister Davide Grillo, il preparatore atletico Egisto Toso e tutto lo staff dirigenziale: Giancarlo Borgognone, Diego Torchia, Massimo Comisso ed Etjen Myrta; oltre agli sponsor Cascina La Badia Tenuta La Graziosa di Montegrosso d’Asti, la Casa del Profiterole e Piemonte Energy.

Il presidente Marco Zappa ha sottolineato che il livello tecnico della Terza Categoria è cresciuto molto negli ultimi anni, ma considerata la campagna acquisti effettuata, a partire dal capitano Stefano Cipollina, è certo che si possa lavorare al meglio per raggiungere risultati importanti. “Il nostro obiettivo sarebbe quello di arrivare di nuovo ai playoff, come lo scorso anno – ha precisato Zappa – Sarà un campionato difficile, ma ho tanta fiducia perché la nostra squadra è competitiva, quindi con la voglia giusta e tanta concentrazione si potrà cercare di raggiungere il nostro obiettivo”. Il vicepresidente Alberto Migliasso ha puntato l’attenzione sulla storia della Società. “L’Astense fu fondata nel 1902, quindi abbiamo una storia importante alle spalle e giustamente le nostre ambizioni sono serie non solo per i risultati, ma soprattutto per creare un ambiente di aggregazione sociale”. Durante la serata è intervenuto anche il sindaco Rasero che ha augurato all’Astense un campionato ricco di soddisfazioni.

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