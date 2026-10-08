In piazza Alfieri tre giorni di tennis e sport di racchetta in attesa delle Nitto ATP Finals

Dal 9 all’11 ottobre Asti ospiterà una delle tappe piemontesi di “Tennis in Città”, l'iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Tennis e Padel in vista delle Nitto ATP Finals in programma a novembre a Torino. Durante le tre giornate, lo spazio di piazza Alfieri verso il lato della Provincia verrà trasformato in un'area sportiva aperta a tutta la cittadinanza, allestita con campi itineranti dedicati al minitennis e al tennis tavolo. In particolare ci saranno due campi da minitennis di 16 per 9 metri e due tavoli dedicati al tennis da tavolo. L'evento punta ad avvicinare il pubblico, in particolare bambini e ragazzi, agli sport di racchetta attraverso dimostrazioni pratiche e la possibilità di scendere direttamente in campo per giocare.

Ad arricchire l'appuntamento sarà la presenza del trofeo ufficiale delle Nitto ATP Finals, esposto nella vicina sede dell'Atl. I visitatori avranno così l'opportunità di vedere da vicino la coppa che a novembre vedrà sfidarsi a Torino i migliori tennisti del mondo, creando un ponte diretto tra la dimensione del grande tennis internazionale e la vita quotidiana della città.

L'arrivo della manifestazione ad Asti è stato reso possibile anche grazie alla consigliera regionale Debora Biglia, all'interno del percorso che porta lo spirito delle finals nelle piazze del Piemonte. L'organizzazione dell'evento è stata coordinata dalla vicesindaca Stefania Morra e dall'assessore Riccardo Origlia, con il lavoro degli uffici comunali e di tutti i collaboratori coinvolti.

«Dopo il grande evento della gara ciclistica Gran Piemonte 2026 di oggi, 8 ottobre, Asti sarà ancora protagonista con Tennis in Città - commenta il sindaco Maurizio Rasero - In pochi giorni la nostra città diventa un punto di riferimento per lo sport, ospitando manifestazioni di grande richiamo e portando nel cuore del centro cittadino discipline, atleti, appassionati e famiglie. È un’opportunità importante per promuovere lo sport, coinvolgere i più giovani e allo stesso tempo valorizzare Asti e i suoi spazi».