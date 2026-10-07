La Pallavolo Valle Belbo è pronta ad affrontare una nuova stagione di Serie B2 Nazionale

Nei giorni scorsi la Pallavolo Valle Belbo ha presentato ufficialmente la nuova stagione di Serie B2 Nazionale, dando il via al secondo capitolo della propria avventura nel campionato nazionale.

A fare da cornice all’evento sono state ancora una volta le Cattedrali Sotterranee delle Cantine Bosca di Canelli, patrimonio UNESCO di Langhe e Monferrato. Una serata dedicata alla società, agli sponsor e alla nuova squadra, con lo sguardo già rivolto a una stagione che vuole ripartire dalle emozioni dello scorso anno, quando al debutto in B2 la PVB chiuse il campionato a soli quattro punti dai playoff.

Dopo il saluto della padrona di casa Polina Bosca, gli interventi del vicesindaco di Canelli Mauro Stroppiana e dell’assessore regionale Mauro Gabusi, è stato il presidente Stefano Pilone a guidare la presentazione ufficiale. Un ringraziamento speciale è andato a tutti gli sponsor che accompagneranno la stagione come supporto fondamentale e, in particolare, a Cime Careddu, ancora una volta Title Sponsor della prima squadra e dell’intera società.

Poi il momento più atteso, ovvero la presentazione del gruppo che affronterà la stagione 2026/2027, tra conferme e nuovi innesti: Lucia Ghiazza, Sofia Cattozzo, Flavia Mastrilli, Gaia Di Dio Vitali, Martina Confaloni, Ginevra Crema, Erica Grotteria, Aurora Ghibaudo, Sara Cortellazzo, Loredana Lori, Chiara Molaro, Giulia Cimiano e Carolina Marello. A guidare la squadra sarà ancora Matteo Risso, affiancato da Amira Neffati e Lorenza Marenco, con Luca Seminara, Michele Lombardo e Claudio Valnegri a completare lo staff.

Ora il countdown è ufficialmente iniziato. Il 17 ottobre la PVB scenderà in campo per la prima giornata di campionato, in trasferta contro Albisola Pallavolo. La nuova stagione è pronta a cominciare!