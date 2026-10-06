Balletti Motorsport sugli scudi, da Cividale a Bassano

Per la Balletti Motorsport il mese di ottobre inizia con un tris di appuntamenti tra rally e velocità in salita ed è proprio da quest’ultima disciplina motoristica che arriva la prima notizia, grazie all’ottimo terzo posto assoluto firmato da Umberto Pizzato alla recente cronoscalata “Cividale – Castelmonte” disputata su due manche di gara nel classico percorso che sale al Santuario di Castelmonte. Il pilota vicentino è stato autore di un’eccellente prestazione al volante della Porsche 911 RS, che, oltre al podio assoluto, gli è valsa la seconda posizione di 2° Raggruppamento e la vittoria di classe.

Restando in casa Porsche, è una SC del 3° Raggruppamento la prossima al via di una gara: il gentleman driver bresciano Ruggero Brunori si appresta infatti a prendere il via, affiancato da Marco Torlasco, all’imminente edizione della Modena 100 ore, gara che si sviluppa su strada e in circuito. Quattro le tappe in programma con partenza da Riccione (RN) e arrivo a Modena.

Pronte per prendere la strada verso il Veneto anche le due Subaru Legacy 4 Wd che saranno tra le partecipanti al 20° Rally Storico Città di Bassano, gara sempre molto sentita soprattutto dai piloti locali. Ed è a due di questi che le “nipponiche” saranno affidate. La prima a Michele Piccolotto, profondo conoscitore del rally di casa e unico pilota ad aver vinto sia l’edizione moderna, sia la storica; al suo fianco vi sarà Alberto Bordin. La seconda, invece, sarà portata in gara da Valter Gentilini che l’utilizzerà per la prima volta sulle strade dell’Altopiano, assieme ad Andrea Marcon. Tre le prove speciali in programma, tra le quali spicca la “Cavalletto” di quasi 23 chilometri ma non da meno sarà la “Valstagna” l’università del rallysmo che quest’anno si correrà in discesa, con la sempre insidiosa “Rubbio” a completare il giro che, ripetuto, porterà a 78,48 i chilometri cronometrati con partenza e arrivo a Bassano del Grappa.