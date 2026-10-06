Supercoppa, Cinaglio e Alegra Settime a testa altissima

Astigiane ancora protagoniste nella Supercoppa di tamburello. Nel fine settimana allo sferisterio di Cavriana (Mantova) si sono disputate le finali di Supercoppa di A e B maschile e femminile. A conquistare il trofeo Cavalcaselle in B femminile, Noarna B maschile, Ubisport Ciserano A femminile, Solferino A maschile. In sintesi, due successi per la Lombardia uno a testa per Veneto e Trentino.

Nella categoria cadetta maschile, il Noarna ha messo ko al tie break un grande Cinaglio, ma rispetto alla finale di Coppa Italia, la gara è stata completamente diversa. I lagarini hanno giocato decisamente sotto tono. Gli astigiani hanno avuto un gioco più regolare. Nel primo set, Cinaglio avanti 3-1. Arrivava la rimonta del Noarna, ma era solo un illusione. Il Cinaglio, nonostante tutto chiudeva il set a proprio favore. Nel secondo set Cinaglio avanti 3-1, poi si iniziava a vedere il vero Noarna. I campioni d’Italia, pur in una giornata con più ombre che luci sono riusciti nell’impresa di conquistare il “triplete”, scudetto, Coppa Italia (seconda consecutiva) e Supercoppa. Annata quindi decisamente da ricordare.

Nella finale di B femminile impresa del Cavalcaselle che mette ko le campionesse d’Italia del Nigoline, riscattando così il ko subito la settimana scorsa nella finale di Coppa Italia a Monale (Asti), Le veronesi, guidate in panchina dal direttore tecnico di Tuenno Maurizio Menapace sono state tutte impeccabili. Il Cavalcaselle saluta cosi l’attività agonistica nel migliore dei modi. La squadra veronese nel prossimo campionato open non ci sarà.

Domenica per la serie A femminile, la terza finale fra l’astigiana Alegra Settime e la bergamasca Ubisport Ciserano terminata con il successo al tie break delle orobiche. Ottima prestazione di Sofia e Gaia Artuffo, cresciute notevolmente nel corso della stagione. Bilancio ampiamente positivo per una squadra che doveva fare un’annata di crescita e invece è arrivato il primo posto in campionato e la vittoria finale dello scudetto. In Coppa e in Supercoppa le astigiane pur perdendo hanno saputo mettere in difficoltà le giocatrici del Ubisport Ciserano.

Infine domenica pomeriggio la A maschile con la gara fra Dossena e Solferino. Vittoria dei mantovani, cosi come era successo la settimana scorsa nella finale di Coppa Italia.

Nel primo set Solferino avanti 3-1. Il Dossena rimontava 5-4 (30-0), ma non riusciva a chiudere il gioco e ad andare al mini tie break. Decisivo il time out chiamato dal Solferino. Nel secondo set Solferino avanti fino al 4-0. I bergamaschi facevano un solo gioco, chiudendo con una sconfitta netta:6-1. A Dossena, nonostante le due finali perse, Coppa Italia e Super Coppa l’annata resta molto positiva, vista la conquista dello scudetto e la conquista della finale di Coppa Italia, in un girone tutt’altro che facile, dove c’erano anche Arcene e Ceresara. Il Solferino come detto nel 2027 non sarà iscritto al campionato open, ovviamente si spera di rivedere presto questa società cosi blasonata giocare nel massimo campionato nazionale.