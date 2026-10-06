Finale scudetto tra Subalcuneo e Cortemilia

Subalcuneo e Cortemilia si contenderanno lo scudetto nella massima serie di pallapugno.

L’Acqua San Bernardo Subalcuneo si è rivelata la prima finalista del Serie A Banca d’Alba, vincendo anche anche gara-2 della semifinale con l’Alta Langa.

A San Benedetto Belbo, gara sempre in mano della formazione cuneese con un solo brivido nel finale quando sull’1-10 capitan Vacchetto che accusa un fastidio muscolare, restando comunque in campo, prima da terzino poi da centrale. In battuta scala Davide Devalle: l’Acqua San Bernardo Subalcuneo cede un gioco alla unicae poi chiude 2-11.

Il Nocciole Marchisio Cortemilia approda anch'esso in finale, vincendo la gara di ritorno con il Gottasecca, al termine di una sfida di grande intensità risolta dopo tre ore e quaranta minuti.

Battaglino e compagni aprono forte con un parziale di tre giochi a zero (due alla unica), gli ospiti muovono il tabellone, i cortemiliesi, ancora alla unica. salgono a 4, ma la quadretta di capitan Vacchetto torna sotto, 4-3, prima del 5-5 al riposo, con ultimo gioco risolto ancora alla unica.

Botta e risposta in avvio di ripresa, 6-5, 6-6 alla unica, il Nocciole Marchisio Cortemilia sale a 7 con gioco a zero e con grande compattezza di squadra allunga a 10 e piazza poi la stoccata vincente con ultimo gioco ancora alla unica.