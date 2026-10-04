Finale imperioso, ASD Asti nelle zone alte nel commosso ricordo di Giacomo

Dopo una partita complessa e sofferta l'Asti trova due reti meritate nel finale di match e aggancia le zone elitarie della classifica nel girone A di serie D. La formazione guidata da Francesco Buglio supera 2-0 il Millesimo con le reti negli ultimi 10 minuti firmate dal difensore Soplantai e dall'ex grigio Mazzucco. Un successo segnato dal commosso ricordo di Giacomo Ghiardelli, atleta del 2004 scomparso lunedì dopo aver vestito per due stagioni la maglia dei galletti.

Un successo prezioso che conferma la resilienza e la solidità della rosa biancorossa. In eccellenza, invece, la Pro Villafranca conquista il primo successo esterno della stagione e la quarta vittoria in cinque giornate confermando la seconda posizione in classifica grazie alle reti di Gennaro e Canuto al cospetto del Moretta.

Pareggia uno a uno contro il Cuneo di San Domenico Savio Asti e viene sconfitta di misura la formazione sandamianese dello Spartak contro l'Albese. A decidere l'incontro è l'astigiano Poppa.