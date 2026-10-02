Mauro Porzia ed Arianna Genaro, ritorno positivo al Rally del Rubinetto – Rally 2 Laghi

Si trattava del rientro assieme per Mauro Porzia ed Arianna Genaro. Dopo una stagione funestata dagli infortuni, il duo portacolori ALMA Racing ritornava finalmente in abitacolo per il penultimo impegno di Coppa Rally di Zona 2.

La cornice del 33°Rally del Rubinetto – 12°Rally 2 Laghi preannunciava una gara bella ed affascinante grazie alla presenza dell’ascesa al “Mottarone” in notturna. Parallelamente non mancavano le insidie e le difficoltà di una gara che rimane un appuntamento immancabile nel calendario del Nord-Ovest. Dinamiche da sottolineare, che hanno accompagnato il pilota torinese e la navigatrice imperiese, alle prese con l’adattamento alle performance della quattro ruote motrici di casa Renault.

Il risultato finale coincide con la seconda posizione di categoria, nonostante qualche problematica accusata tra il primo ed il secondo giorno di gara, come desiderano commentare nel loro intervento: “Da una parte siamo soddisfatti per il risultato raggiunto, non era semplice rientrare in abitacolo assieme dopo diversi mesi: Nell’ultimo periodo siamo stati costretti a rivedere e non di poco i nostri programmi” esordiscono Porzia e Genaro nel loro intervento, che poi proseguono: “Nel primo giorno di gara abbiamo accusato qualche problema di assetto: la seconda parte invece è andata decisamente meglio, con alcuni parziali da annotare. Purtroppo, un taglio allo pneumatico durante l’ultimo passaggio su Borgosesia ci ha costretto a lasciare diversi secondi in classifica. Ora ci concentriamo in vista degli ultimi impegni stagionali, che dobbiamo ancora valutare”.