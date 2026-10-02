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Calcio

ASD Asti affronta in casa l'ostico Millesimo in Serie D

La formazione che arriverà al "Bosia" ha sorpreso l'Alessandria che ha da poco agganciato la vetta della classifica

Gianni Truffa

Gianni Truffa

02 Ottobre 2026 09:31:31

Tolo Masawoud ASD Asti

Masawoud in azione al "Moccagatta" (Foto Morrica)

Domenica 4 ottobre, in Serie D, l'ASD Asti inconterà il Millesimo tra le mura del “Censin Bosia”. La sfida tra i galletti e il neopromosso undici ligure comincerà alle ore 15. Ricordiamo che i dirigenti, i tecnici e i giocatori dell'Asti hanno preso parte ai funerali dell'ex calciatore biancorosso Giacomo Ghiardelli (classe 2004) che si sono svolti martedì 29 settembre a San Salvatore Monferrato.

Sempre in “D”, mercoledì 30 l'Alessandria si è aggiudicata al “Moccagatta” il recupero con l'Imperia valevole per la quarta giornata. Grigi vittoriosi di misura (2-1) grazie alle reti siglate nella ripresa da Tiana e Alfiero (di Fofana il gol messo a segno nel finale dai nerazzurri liguri). Ora l'Alessandria di mister Marco Sesia occupa il primo posto della classifica.

Partito dal 68' con il Borgosesia in vantaggio per 2-1, il recupero di Vinovo ha visto invece i torinesi del Chisola pareggiare (2-2) all'87' (a segno Garbellini).

Domenica 4 si giocherà con inizio alle 15,30 in Eccellenza, in Promozione e in Prima Categoria. In Eccellenza, San Domenico Savio e Spartak ospiteranno, rispettivamente, Cuneo Olmo (al “Don Sodano” di Rocchetta Tanaro) e Albese (al “Norino Fausone” di San Damiano), mentre la Pro Villafranca affronterà il Moretta in trasferta.

In Promozione, l'Annonese riceverà la Polisportiva Frugarolese a Castello d'Annone. Il Canelli 1922 sarà ospite del Sale. Impegno esterno anche per la Santostefanese, che dovrà vedersela con la Novese.

Questi gli incontri che vedranno impegnate le squadre astigiane di Prima Categoria: Costigliole-Capriatese (a Isola); Fulvius-Don Bosco Asti (a Bassignana); Mezzalunacalcio-Libarna (a Villanova); Moncalvo-Fortitudo (al campo sportivo “Umberto Micco” di Moncalvo).

 

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