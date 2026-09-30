Capitano azzurro e stella del calcio giovanile internazionale: ad Azzurra Gallo il Comune di Costigliole d'Asti conferirà la cittadinanza onoraria

Dalle colline del Monferrato ai vertici del calcio giovanile internazionale. Un inizio di carriera sfavillante per Azzurra Gallo, capitano della Nazionale Italiana Under 20. E l'amministrazione comunale di Costigliole d'Asti, guidata dal sindaco Enrico Cavallero, intende conferirle la Cittadinanza onoraria, per «omaggiare l'atleta che ha conseguito i più alti risultati sportivi nella storia del Comune, diventando una figura simbolo d'eccellenza e un punto di riferimento per le giovani generazioni. Nata e cresciuta a Costigliole d'Asti, Azzurra ha tirato i suoi primi calci al pallone proprio sui campi del paese natale. Oggi, difensore centrale e capitana della Nazionale Italiana Under 20, si attesta tra i talenti più brillanti del calcio femminile globale».

«Conosco Azzurra fin da quando era una bambina ed è, per me e per l'intera comunità, un orgoglio immenso vederla raggiungere i vertici del calcio internazionale - commenta il sindaco Cavallero - Ha iniziato a giocare proprio qui a Costigliole e il suo primo allenatore è stato Elio Bianco: la sua straordinaria dedizione l'ha portata a guidare la Nazionale italiana nei Mondiali e nei tornei europei. Sarebbe bello poterla avere con noi all’inaugurazione della costruenda Cittadella sportiva: sarà difficile far coincidere quella data con i suoi impegni calcistici, ma ci proveremo. Azzurra, di ritorno dalla Polonia prima di raggiungere Tolosa dove la attende la sua squadra di club, si è fermata a Costigliole solo poche ore: giusto il tempo per salutare il fratello, i genitori e i parenti, in particolare nonno Cecco a cui è molto legata, che l’ha seguita e accompagnata agli allenamenti fin da piccola con grandi sacrifici. Per i suoi straordinari meriti sportivi e per l'esempio di lealtà e passione che rappresenta, è un onore conferirle la Cittadinanza onoraria di Costigliole d'Asti. La consegna ufficiale del riconoscimento avverrà nel corso del Consiglio Comunale quando Azzurra tornerà in paese».

La consegna ufficiale del riconoscimento avverrà nel corso del Consiglio Comunale quando Azzurra tornerà in paese

La carriera

Azzurra Gallo, nata a Costigliole d'Asti il 19 maggio 2006, è un difensore centrale mancino, capitano della Nazionale femminile giovanile italiana. La carriera nei Club: Juventus Women (Settore Giovanile e Prima Squadra): Cresciuta nel vivaio bianconero, Gallo ha bruciato le tappe diventando uno dei pilastri della formazione Primavera. A settembre 2024 ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus, entrando stabilmente nella rosa della prima squadra. Nel 2026 ha prolungato il suo contratto con il club fino al 30 giugno 2028. Anderlecht (2025-2026): Nell'estate 2025 si è trasferita in prestito in Belgio all'Anderlecht per fare esperienza internazionale a livello di club, disputando anche le coppe europee femminili. Tolosa (2026-presente): nel luglio 2026 si è trasferita a titolo temporaneo al Tolosa, in Francia, continuando il suo percorso di crescita nei principali campionati europei. Capitana delle Azzurrine: ha indossato la fascia di capitana sia nell'Under 19 sia nell'Under 20 guidata dal CT Nicola Matteucci. Mondiali Under 20: Al Mondiale U20, Gallo ha guidato la squadra a traguardi storici, tra cui la vittoria all'esordio contro gli Stati Uniti (2-1) e la qualificazione per la prima volta alla fase a eliminazione diretta e alle semifinali del torneo.

Riconoscimenti e palmarès

Premi individuali: Inserimento nella Top 11 dell'Europeo UEFA U19 (2025): Selezionata dalla UEFA nella formazione ideale del Campionato Europeo Under 19 come unica difensore centrale italiana. Inserimento nella Top 11 Mondiale Under 20 (2026): Unica atleta italiana inclusa nell'XI ideale del Mondiale U20. Palmarès di Squadra: Serie A Femminile: 2024/2025 (Juventus); Coppa Italia Femminile: 2024/2025 (Juventus); Women's Cup (Belgio): 2025/2026 (Anderlecht).