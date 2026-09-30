Moto Club Alfieri, un fine settembre al top con Trofeo delle Regioni e Assoluti Enduro

Il moto club Alfieri di Asti ha celebrato in grande stile anche la fine di settembre. Da un lato, il club è stato protagonista a Fabriano (AN), in occasione dell'ultima tappa degli Assoluti d'Italia di enduro. In particolare, Alessio Berger ha chiuso quarto nella 125, attestandosi al quinto nel day 2. La classifica di Campionato vede Berger conquistare l'ottava piazza di categoria, a quota 68 punti. Nono Gabriele Doglio tra i 250 4 tempi, a quota 33 punti.

Parallelamente i piccoli sono stati impegnati a Paderna (AL), in occasione di una nuova gara del Trofeo Mario Ferrero di mini enduro.

A livello di team, l'Alfieri si è piazzato al terzo gradino del podio, grazie agli ottimi tempi di Massaza, Mignone e Lampo. Buoni risultati anche nell'individuale assoluta: sesto Pietro Lampo. Bene anche nelle individuali di categoria, con il primo posto di classe di Riccardo Massaza, il secondo posto per Vittorio Mignone (50), il primo per Carolina Ravedone (Femminile 85) e Pietro Bertorello, nono nella Senior.

Mototurismo

Infine, ad Asti è andato in scena il Trofeo delle Regioni di Mototurismo 2026. Capofila del progetto, oltre alla FMI, il moto club Alfieri di Asti, con la sua attiva sezione Turismo, coadiuvato da un pool di moto club piemontesi attivissimo nell'ambito del moto turismo. Oltre 1200 partecipanti provenienti da tutta Italia hanno animato la città, che ha saputo unire musica, enogastronomia e mototurismo, grazie alla collaborazione con Monferrato On Stage.

Alla presenza di Rocco Lopardo (Vice Presidente e Coordinatore Commissione Turistica FMI), di Giorgia Santini (Segretaria Generale FMI), di Valter Carbone (Presidente Co.Re. FMI Piemonte), di Antonella Martometti (Coordinatrice Commissione Femminile FMI), Giancarlo Strani (Coordinatore Commissione Ambiente FMI) e delle autorità cittadine – è stata premiata la regione vincitrice: la Calabria. Seconda e terza, rispettivamente Sicilia e Lombardia. Il Comitato Regionale FMI Veneto è stato premiato come organizzatore del miglior stand gastronomico della Serata delle Regioni.

“Siamo in preda all'entusiasmo per questi ultimi giorni – spiega il presidente del moto club Alfieri, Roberto “Bobo” Galati – grazie a tutti coloro che hanno creduto in questi ambiziosi progetti insieme a noi”.



