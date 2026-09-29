Astarco ad "Arti e Mercanti": successo di partecipazione

Si conferma un appuntamento capace di attrarre e coinvolgere visitatori di tutte le età la partecipazione degli Arcieri Astarco alla manifestazione Arti e Mercanti, andata in scena nel fine settimana appena trascorso.

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Come da tradizione ormai consolidata, la società astigiana ha allestito il proprio spazio all'ombra del maestoso platano secolare dedicato a Vittorio Alfieri, offrendo al pubblico un suggestivo tuffo nel passato. Tra bersagli in paglia, tele e costumi rigorosamente ispirati all'epoca medievale, gli arcieri hanno rievocato l'antica arte dell'arcieria, creando un'atmosfera capace di incuriosire e affascinare i numerosi visitatori presenti.

I numeri testimoniano il successo dell'iniziativa: sono stati oltre 400 coloro che hanno deciso di mettersi alla prova con arco e frecce, confermando il crescente interesse verso una disciplina che unisce tradizione, concentrazione e precisione.

Per tutta la durata della manifestazione, gli istruttori e gli atleti degli Arcieri Astarco hanno accompagnato grandi e piccoli nel loro primo approccio al tiro con l'arco, offrendo a molti l'emozione di scoccare la prima freccia. Numerosi anche i visitatori provenienti da fuori provincia e dall'estero, segno della capacità dell'evento di richiamare un pubblico variegato e internazionale.

L'interesse suscitato durante il fine settimana rappresenta un'importante occasione di promozione per la società, che auspica di ritrovare molti dei partecipanti all'Open Day in programma sabato 3 ottobre (a partire dalle ore 14.30) presso il proprio campo di tiro in Località Variglie, Piazza Oddone snc ad Asti. Un'opportunità per conoscere più da vicino il mondo del tiro con l'arco e le attività dell'associazione.

Per maggiori informazioni sull'evento e sulle attività della società è possibile consultare il sito www.astarco.org o le pagine social degli Arcieri Astarco, dove è disponibile la locandina dell'iniziativa.