La Chiavarese sale sul trono della Coppa Città di Asti memorial Andreoli

Grande successo della Coppa Città di Asti 2026, articolata in due competizioni a quadrette e altrettante a coppie. La poule internazionale a quadrette con riserva denominata “5° Memorial Beppe Andreoli - Targa Gdp Vendome” è stata vinta dalla Chiavarese (Enrico Barbero, Carlo Bresciano, Carlo Ballabene, Mauro Bunino Stefano Zucca) che ha così inaugurato l’albo d’oro della competizione. Questa era la novità di quest’anno, con 16 formazioni che hanno dato vita a una sorta di “Champions League” delle bocce. In finale per la Chiavarese hanno iniziato Carlo Bresciano-Enrico Ferrero-Carlo Ballabene-Mauro Bunino, poi Zucca ha preso il posto di Bresciano.

Nessuna sostituzione per l’altra finalista, il BRB Ivrea di Simone Nari-Daniele Grosso-Gabriele Graziano-Luigi Grattapaglia (con Alberto Cavagnaro riserva). La Chiavarese si è imposta con il risultato di 13-4. Terzo posto per Michele Feruglio-Alessandro Longo-Andrea Collet-Luca Melignano (La Perosina) e Andy Garcia-Marko Beakovic-Jessy Banchet-Silvio Riviera (Monaco). Nella gara a quadrette classica (la 112a “Coppa Città di Asti”) vittoria di Diego Airola-Giorgio Graglia-Francesco Nevelli-Roberto Enrici Baion (Rivarese) che in finale hanno superato 13-8 Emanuele Ferrero-Nicolò Buniva-Fausto Torelli-Edoardo Graziano (BRB Ivrea). Terzi, Federico Gasco-Federico Rainero-Giorgio Galleano-Valter Panero (Forti e Sani Fossano) e Gian Carlo Ravera-Marco Carlevaro-Antonino Repetto-Angelo Cappato (Belforte).

La gara a coppie femminili (“Trofeo Bar Bocciofila Castelnuovo Don Bosco”), è stata vinta da Barbara Zurini-Iris Biasatti (Buttrio), già prime nel 2024: in finale si sono imposte 13-7 a Marika Depetris-Pina Cuccaro (Crivellese). Terze, Elisa Cadenasso-Alessia Costanzo (Crivellese) e Natalie Gamba-Greta Gamba (Bassa Valle). Nella gara a coppie Under 12/15 successo dei gemelli Gabriel e Tigei De Glaudi (Bassa Valle): 13-6 in finale a Greta Buniva-Matteo Ravera (Chiavarese). Terzi, Chris Miretti-Bryan Collet (Enviese) e Gabriele Arduino-Pietro Carlo Vergano (Pro Valfenera). I quattro pallini della finale sono stati lanciati da Silvio Pilloni (in rappresentanza di tutti i volontari che hanno lavorato per la perfetta riuscita della manifestazione), Renato Barbero (presidente del circolo bocciofilo di Castelnuovo Don Bosco, che ha organizzato la gara), Luca Andreoli (figlio di Beppe) e Arianna Carbonara (in rappresentanza delle bocce giovanili). Ha arbitrato il fischietto internazionale Andrea Lombardi; primo aiuto l’astigiano Marco Voglino. Per la Fib erano presenti il presidente regionale Giorgio Roetto e il consigliere federale Claudio Vittino.