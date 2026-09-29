I Leoni del Munfrà festeggiano un traguardo ... d'Elite

In attesa di osseervare all'opera la prima squadra, impegnata in Serie A2, in casa Monferrato Rugby arriva un primo importante traguardo.

La formazione Under 18 dei Leoni, battendo il Modena a domicilio 20-5, conquista infatti il campionato Elite. Impresa compiuta per il XV astigiano. Bella, combattuta, meritata. Il Monferrato vince in trasferta in Emilia e dopo tre vittorie consecutive nel barrage di qualificazione - una in casa e due lontani dalla Cittadella del Rugby - entra ufficialmente nell'Élite Nazionale. Modena fisico, campo pesante, tensione altissima. Ma i ragazzi di coach Chiesa e Diliberto non hanno mai perso la bussola. Difesa di ferro, mischia dominante, e quando c'era da affondare il colpo lo hanno fatto. Un 20-5 che non lascia dubbi su chi meritava di passare.

Mete di Valzania Luca, Cresta Giulio e Debiasi Davide. Trasformazione di Drago Leonardo e calcio piazzato di Nicotra Tommaso. Tre su tre. Percorso netto. Un gruppo che è cresciuto partita dopo partita, che ha sofferto a Rovato, che ha imparato e oggi ha raccolto tutto. Da domani si inizia a pensare da Élite. Ma in queste ore si festeggia meritatamente un primo importante passo verso una stagione da protagonisti. «Sono passati solo 4 mesi dal 31 maggio scorso, il giorno del successo playoff, e siamo di nuovo qui a festeggiare un traguardo storico per il nostro Club e la nostra città», chiosa il ds Matteo Binello.