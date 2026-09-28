Il lunedì più triste: addio a Giacomo Ghiardelli, ex calciatore dell'ASD Asti

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Lutto
28 Settembre 2026 10:35:00
Giacomo Ghiardelli, con il numero 46, festeggia un gol con i compagni (Foto AGO)
ASD Asti e Alessandria l'avevano voluto abbracciare virtualmente nel pregara del derby del Tanaro solo poche ore fa, stamattina la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere.
L'ex calciatore di galletti e grigi Giacomo Ghiardelli, classe 2004 nato a Casale Monferrato e cresciuto nelle giovanili alessandrine, non ce l'ha fatta, dopo aver lottato a testa altissima con un brutto male. Per due stagioni protagonista con la divisa biancorossa, Giacomo si è fatto apprezzare per il suo impegno e la sua professionalità, giostrando in più ruoli, in difesa e in mediana, nella formazione di Serie D. Un atleta stimato da tutti, e che tutti noi vogliamo ricordare nei momenti di gioia al "Censin Bosia" festeggiare con i compagni di squadra con il suo splendido sorriso.
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