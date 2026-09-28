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Lutto

Il lunedì più triste: addio a Giacomo Ghiardelli, ex calciatore dell'ASD Asti

I galletti e i grigi dell'Alessandria l'avevano ricordato prima del derby del Tanaro: il classe 2004 purtroppo non ce l'ha fatta

Davide Chicarella

Davide Chicarella

28 Settembre 2026 10:35:00

Giacomo Ghiardelli

Giacomo Ghiardelli, con il numero 46, festeggia un gol con i compagni (Foto AGO)

ASD Asti e Alessandria l'avevano voluto abbracciare virtualmente nel pregara del derby del Tanaro solo poche ore fa, stamattina la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere.

L'ex calciatore di galletti e grigi Giacomo Ghiardelli, classe 2004 nato a Casale Monferrato e cresciuto nelle giovanili alessandrine, non ce l'ha fatta, dopo aver lottato a testa altissima con un brutto male. Per due stagioni protagonista con la divisa biancorossa, Giacomo si è fatto apprezzare per il suo impegno e la sua professionalità, giostrando in più ruoli, in difesa e in mediana, nella formazione di Serie D. Un atleta stimato da tutti, e che tutti noi vogliamo ricordare nei momenti di gioia al "Censin Bosia" festeggiare con i compagni di squadra con il suo splendido sorriso.

"La società, lo staff e tutta la famiglia biancorossa si stringono con profondo dolore alla famiglia del nostro Giacomo Ghiardelli per la sua prematura scomparsa - la nota dell'ASD Asti - Una notizia che lascia senza parole e un dolore che coinvolge tutta la nostra comunità. Ci stringiamo alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".
Con profondo rispetto per la famiglia in un momento di così grande dolore, affranti nel ricevere la devastante notizia, non possiamo far altro che partecipare al cordoglio di tutti coloro i quali hanno potuto conoscere e stimare Giacomo, un ragazzo splndido che, purtroppo, ci ha lasciato troppo presto. 

 

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