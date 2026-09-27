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Calcio

Al Moccagatta Grigi e Galletti uniti nell'abbraccio a Giacomo Ghiardelli

Il capitano biancorosso Brustolin mostra la maglia numero 46 a sostegno del giovane calciatore 2004

Davide Chicarella

Davide Chicarella

27 Settembre 2026 19:38:00

Brustolin

Silvio Brustolin mostra la maglia di Ghiardelli (Foto Ale Morrica)

Emozioni forti, e commozione, a inizio gara al Moccagatta, negli istanti che hanno preceduto la sfida di campionato nel Girone A di Serie D fra Alessandria e ASD Asti. Le due squadre si sono unite nell'abbraccio virtuale e in un caloroso applauso da parte degli atleti e della magnifica cornice dello stadio alessandrino rivolto a Giacomo Ghiardelli.

Giacomo, difensore-centrocampista classe 2004 di origini casalesi, dopo aver indossato la maglia dell'Alessandria Primavera, ha vestito dal 2023 per due stagioni la maglia dell'ASD Asti.

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L'Alesssandria ipoteca il successo a inizio gara. In Eccellenza il derby è della Pro Villafranca nel segno di Matarese, pari del San Domenico

La vita purtroppo da alcuni mesi l'ha messo di fronte a un avversario difficile da sconfiggere: le due squadre, le società, non hanno voluto far mancare il sostegno a un ragazzo straordinario, che merita da parte di tutti noi supporto e calore. Un atleta che ha lasciato nelle compagini un grande ricordo e che tutti, nella domenica, del derby piemontese, hanno voluto sostenere mosttrando la sua maglia numero 46.

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