Al Moccagatta Grigi e Galletti uniti nell'abbraccio a Giacomo Ghiardelli

Emozioni forti, e commozione, a inizio gara al Moccagatta, negli istanti che hanno preceduto la sfida di campionato nel Girone A di Serie D fra Alessandria e ASD Asti. Le due squadre si sono unite nell'abbraccio virtuale e in un caloroso applauso da parte degli atleti e della magnifica cornice dello stadio alessandrino rivolto a Giacomo Ghiardelli.

Giacomo, difensore-centrocampista classe 2004 di origini casalesi, dopo aver indossato la maglia dell'Alessandria Primavera, ha vestito dal 2023 per due stagioni la maglia dell'ASD Asti.

La vita purtroppo da alcuni mesi l'ha messo di fronte a un avversario difficile da sconfiggere: le due squadre, le società, non hanno voluto far mancare il sostegno a un ragazzo straordinario, che merita da parte di tutti noi supporto e calore. Un atleta che ha lasciato nelle compagini un grande ricordo e che tutti, nella domenica, del derby piemontese, hanno voluto sostenere mosttrando la sua maglia numero 46.