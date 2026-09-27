Galletti, nulla da fare al Moccagatta: decide la doppietta di Rizzo per i Grigi

Nulla da fare per i galletti dell'ASD Asti nell'atteso derby piemontese del Moccagatta contro i grigi dell'Alessandria. La formazione di Buglio mantiene il pallino del gioco ma paga due distrazioni a inizio gara.

Squadra di Sesia pragmatica e matura, brava a ipotecare la sfida nei primi minuti per poi concedere l'azione ai rivali senza quasi mai corrrere rischi. Sblloccca il punteggio il "diez" di casa Alessio Rizzo con una sventola dal limite, poi i galletti capitolano nuovamente a seguito di un'azione a sinistra con girata e tiro di Rizzo, che, troppo solo, segna la sua doppietta. Buglio, che aveva provato a mischiare le carte con la difesa a 4, cambia a gara in corso e torna a tre dietro.

Galletti pimpanti a fine primo tempo e vicini all'1-2 con un'azione dell'ex Pellegrini (non riesce la girata a Moreo) e con un tentativo di Masawoud deviato.

Nella ripresa l'Alessandria lascia il pallino del gioco ai galletti, la gara non decolla e le occasioni sono pochissime: una per Alfiero e uun tentativo aereo dell'Asti.

Eccellenza

Ennesima convincente prova casalinga e terzo successo consecutivo al "Villa Park" della Pro Villafranca, che fa suo 2-0 il derby contro lo Spartak San Damiano. La squadra di Iannarella controlla il gioco per tutto l'arco della gara, ma la prima frazione si chiude a reti inviolate. Due ghiotte occasioni per i Villans, con Neri e con Bandirola, il primo con un tentativo in diagonale, il seciondo in pallonetto. Anche Canuto cerca il vantaggio, poi alla mezzora entra Gennaro per l'infortunato Tommy Plado. Nella ripresa i grigiorossoblu mettono alle strette l'avvversario: entra Matarese e ingrana subito le marce alte. Da corner, Neri rimette al centro, Venturello spizza e proprio l'ex Frosinone calcia al volo sbloccando il punteggio. Il fantasista Villans, poi, con una magia fa saltare il banco: assist di "trivela" e palla telecomandata per Samuele Gennaro, che al volo realizza un gol bello da stropicciarsi gli occhi. Lo Spartak cerca il gol con Manasiev e Amendola, Neri ha la palla del tris, ma il punteggio non cambia. Pro Villafranca secondo in classifica e nel segno del Villa Park: gtre gare e tre successi all'inglese.

Pareggio contro la Cheraschese per il San Domenico, griffato Orlando. Paolin sfiora il bis ma non trova il raddoppio lazzarino.