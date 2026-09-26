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Calcio a 5

Manita Orange al PalaBrumar: Cornedo si arrende

Doppiette di a Ibra Ghouati e Montauro nel 5-1 casalingo: la squadra di Patanè sale a 6 punti

Davide Chicarella

Davide Chicarella

26 Settembre 2026 19:28:53

Orange Futsal

La squadra dì Patanè prima del match (Foto Ago)

Prestazione matura e convincente vittoria per l'Orange Futsal che sale quota sei punti in classifica nel campionato di serie A2 Elite. Un cammino sicuramente positivo per la neopromossa formazione guidata da Patanè che conquista due vittorie in tre gare e veleggia nelle zone alte della graduatoria.

Vittima di Ibrahim Ghouati e compagni è il Futsal Cornedo, avversario di tante battaglie anche nella stagione precedente. Primo tempo piuttosto equilibrato, sbloccato proprio da capitan Ghouati, mentre nella ripresa arriva la goleada da parte degli artigiani padroni di casa. A fine match brillano le doppiette di Ibra e di Montauro unitamente alla rete realizzata da Merlo.

Cornedo segna la rete dell'uno a quattro con i Portiere di movimento ma non riesce ad abbozzare la rimonta il cospetto di una formazione che controlla con grande sicurezza l'avversario.

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