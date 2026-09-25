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Calcio

Domenica il big match in casa dei Grigi per l'ASD Asti di mister Buglio

In Eccellenza grande attesa per il derby, nel quale la Pro vuol far valere la legge del "Villa Park" contro lo Spartak San Damiano

Gianni Truffa

Gianni Truffa

25 Settembre 2026 12:09:30

ASD Asti

Il fantasista biancorosso Masawoud (Foto AGO)

Reduce dal pareggio (2-2) fatto registrare al “Censin Bosia” contro la Valenzana Mado, l'ASD Asti sarà impegnato domenica 27 settembre, in Serie D, nella sfida esterna di campionato con l'Alessandria. Il derby del Tanaro si disputerà al “Moccagatta” con inizio alle ore 15.

 Il 23 agosto scorso i galletti sono stati eliminati in trasferta (1-2) dai grigi nel turno preliminare di Coppa Italia.

 Domenica 27 si giocherà a partire dalle 15,30 in Eccellenza, in Promozione e in Prima Categoria. In Eccellenza, derby Pro Villafranca-Spartak San Damiano a Villafranca, mentre il San Domenico Savio affronterà la Cheraschese fuori casa.

 In Promozione, il Canelli 1922 ospiterà la Novese al “Piero Sardi”, l'Annonese sarà di scena a Castellazzo Bormida e la Santostefanese riceverà l'Acqui sul terreno del “Gigi Poggio” di Santo Stefano Belbo.

 In Prima Categoria, derby tra Mezzalunacalcio e Costigliole a Villanova. Il Don Bosco Asti giocherà a Refrancore contro il San Giacomo Chieri (ore 14,30). Trasferta per il Moncalvo, che incontrerà la Capriatese a Basaluzzo.

 

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