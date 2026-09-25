Domenica il big match in casa dei Grigi per l'ASD Asti di mister Buglio

eventi
Calcio
25 Settembre 2026 12:09:30
Il fantasista biancorosso Masawoud (Foto AGO)
Reduce dal pareggio (2-2) fatto registrare al “Censin Bosia” contro la Valenzana Mado, l'ASD Asti sarà impegnato domenica 27 settembre, in Serie D, nella sfida esterna di campionato con l'Alessandria. Il derby del Tanaro si disputerà al “Moccagatta” con inizio alle ore 15.
Il 23 agosto scorso i galletti sono stati eliminati in trasferta (1-2) dai grigi nel turno preliminare di Coppa Italia.
Domenica 27 si giocherà a partire dalle 15,30 in Eccellenza, in Promozione e in Prima Categoria. In Eccellenza, derby Pro Villafranca-Spartak San Damiano a Villafranca, mentre il San Domenico Savio affronterà la Cheraschese fuori casa.
In Promozione, il Canelli 1922 ospiterà la Novese al “Piero Sardi”, l'Annonese sarà di scena a Castellazzo Bormida e la Santostefanese riceverà l'Acqui sul terreno del “Gigi Poggio” di Santo Stefano Belbo.
In Prima Categoria, derby tra Mezzalunacalcio e Costigliole a Villanova. Il Don Bosco Asti giocherà a Refrancore contro il San Giacomo Chieri (ore 14,30). Trasferta per il Moncalvo, che incontrerà la Capriatese a Basaluzzo.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058