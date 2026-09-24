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Calcio giovanile

Galletti Under 19 corsari: volano sul podio della Juniores Nazionale

In attesa della sfida di sabato contro l'IMperia, i Pollina-boys festeggiano nel segno del tris

Gianni Truffa

Gianni Truffa

24 Settembre 2026 09:54:18

David Pollina

Ill tecnico dell'Under 19 biancorossa David Pollina

Mercoledì 23 settembre, nel turno infrasettimanale del campionato nazionale “Juniores - Under 19”, l'ASD Asti ha battuto la Valenzana Mado per 3-1 al “Renato Cattaneo” di Alessandria. Ora terzi in classifica a pari punti con il Lascaris, i giovani galletti sono andati a segno con Cussotto e Manta nel primo tempo e con De Luca nel finale di partita. Gli orafi avevano ridotto al minimo lo svantaggio nella ripresa per merito di Marengo. Poi erano rimasti in dieci per l'espulsione di D'Auria, reo di un fallo sull'avversario lanciato a rete.

Una traversa e un palo per la Valenzana Mado nei primi 45 minuti di gioco e traversa del biancorosso Gatti a pochi istanti dal triplice fischio di chiusura.

Ecco le impressioni del tecnico biancorosso David Pollina: "Vittoria meritata. I ragazzi hanno messo in pratica il lavoro che viene svolto durante la settimana. Ci sono ancora molti margini di miglioramento, e questo mi dà molte speranze per il futuro".

Ad Alessandria l'Asti ha schierato i seguenti giocatori: Ferlisi; Paro (Cannoniero), Giugliano, Longo, Conconi, Ortolano (De Luca), Manta, Cece (Elia), Cussotto (Rizzi), Miceli (Gatti), Bosco. Non entrati: Callegher, Balcescu, Ferello, Ragagnin.

Sabato 26 settembre i calciatori di mister Pollina ospiteranno i pari età dell'Imperia sul terreno del “Censin Bosia”. Calcio d'inizio alle ore 15.

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