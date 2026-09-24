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Beach Tennis

Amici del Tennis ancora sul trono regionale: si vola alla fase nazionale di Serie C

La squadra di capitan Paolo Mantovani vince a Torino e giocherà a metà ottobre a Viareggio la fase tricolore

Davide Chicarella

Davide Chicarella

24 Settembre 2026 09:37:41

Podio regionali

Gli astigiani, al centro, festeggiano il titolo

Gli Amici del Tennis si confermano sul trono regionale del beach tennis a squadre. Impegnati sui campi del NordTennis di Torino, gli astigiani capitanati da Paolo Mantovani hanno vinto agevolmente il girone (erano sei le squadre al via della manifestazione), per poi superare in semifinale lo Sporting Friends A 2-0 e nella finalissima lo Sporting Friends B 2-1.

In campo Alberto Visconti, Alessandro Biasi, Nicola De Ambrogio, Paolo Mantovani, Claudia Lazzarini e Michela Goria. A metà ottobre la fase nazionale di Serie C a Viareggio, traguardo raggiunto costantemente negli ultimi anni dalla squadra.

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