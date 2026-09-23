Strepitoso Stefano Goria, ai piedi del podio della classsifica mondiale UCI

Ennesima prova maiuscola in una stagione da incorniciare. Il talento villafranchese della mountain bike Stefano Goria porta a termine una bella impresa, giungendo decimo assoluto nell'ultima prova di Coppa del Mondo a Girona (Spagna).

Un percorso durissimo quello proposto in terra iberica, che ha messo a dura prova la resistenza dei concorrenti. Per questo la prestazione di Stefano è da considerare di assoluto rilievo nella gara da lui stesso considerata la più dura della sua carriera, vinta dal campione del mondo in carica, David Valero Serrano, davanti al campione europeo Andreas Seewald. Al terzo posto Eskil Evensen-Lie, portacolori della Metallurgica Veneta MTB Pro Team, a 5:25. Subito dietro il comasco Samuele Porro a 5:28. Nella top 10 sono entrati anche il tiranese Lorenzo Samparisi, settimo, il torinese Jacopo Billi, ottavo, e proprio Stefano Goria, decimo.

La HERO UCI Marathon World Cup 2026 si è chiusa così in Costa Brava, con la sesta e ultima prova della stagione. Sul percorso da 88 km e 2.416 metri di dislivello.

Tra le donne la Coppa è invece andata ad Anna Weinbeer, ancora una volta davanti a tutte con i colori del KTM Spada Powered by Brenta Brakes. Non è un caso se la svizzera è anche la campionessa del mondo in carica.

A suggellare la sua annata strepitosa, Stefano raggiunge il quarto posto della classifica mondiale UCI, guidata dall'iberico David Valero Serrano.