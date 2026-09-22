Orange avanti con Itria, ma alla fine sorride MestreFenice

La prima partita casalinga al palaBrumar nel campionato di serie A2 Elite di Calcio A 5 dell'Orange Futsal Asti si conclude con una sconfitta.

Il Mestrefenice si conferma in vetta al campionato e conquista la seconda vittoria in altrettante gare di torneo, superando in rimonta la formazione di Patanè. Astigiani in campo nel turno infrasettimanale senza Vitellaro, Borgnetto e Alves. In avvio di gara è Itria a realizzare la rete del vantaggio dopo aver rubato palla, poi l'1-2 dei veneti che ribaltano lo score. Nel finale di prima frazione e l'espulsione per Rosso diretto di Francalanci indirizza verso successo definitivo gli ospiti guidati da Landi.

Nella ripresa i veneziani arrivano sino al cinque a uno, guidati da uno straordinario Block, autore di un tris. Con il portiere di movimento Ibra Ghouati accorcia il gap prima dell'ennesimo goal avversario. Nel finale il definitivo sigillo del tre a sei realizzato da Montauro. I nero arancio torneranno in campo tra le mura amiche del palaBrumar sabato pomeriggio.