Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Calcio a 5

Orange avanti con Itria, ma alla fine sorride MestreFenice

I veneti a punteggio pieno dopo il successo al PalaBrumar in rimonta: finisce 3-6

Davide Chicarella

Davide Chicarella

22 Settembre 2026 23:06:25

Ibra Ghouati

Ibra in azione nel match serale

La prima partita casalinga al palaBrumar nel campionato di serie A2 Elite di Calcio A 5 dell'Orange Futsal Asti si conclude con una sconfitta.

Il Mestrefenice si conferma in vetta al campionato e conquista la seconda vittoria in altrettante gare di torneo, superando in rimonta la formazione di Patanè. Astigiani in campo nel turno infrasettimanale senza Vitellaro, Borgnetto e Alves. In avvio di gara è Itria a realizzare la rete del vantaggio dopo aver rubato palla, poi l'1-2 dei veneti che ribaltano lo score. Nel finale di prima frazione e l'espulsione per Rosso diretto di Francalanci indirizza verso successo definitivo gli ospiti guidati da Landi.

Nella ripresa i veneziani arrivano sino al cinque a uno, guidati da uno straordinario Block, autore di un tris. Con il portiere di movimento Ibra Ghouati accorcia il gap prima dell'ennesimo goal avversario. Nel finale il definitivo sigillo del tre a sei realizzato da Montauro. I nero arancio torneranno in campo tra le mura amiche del palaBrumar sabato pomeriggio.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133