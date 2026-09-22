Asel Race, sport e solidarietà a Rocchetta Tanaro nel ricordo di Cassinelli e Calosso

Due giorni fantastici, a Rocchetta Tanaro ma, soprattutto, giorni ricchi di emozione e solidarietà. Al campo di motocross allestito per l’occasione grazie alla disponibilità dei proprietari dei lotti di terreno e a quella di numerosi sponsor, si è infatti svolta la prima edizione dell’Asel Race in memoria di Luigi Calosso e Stefano Cassinelli che nel 2021 insieme ad Andrea Donà e a Elder Maria Firino, crearono “Asel Project” (formato dalle iniziali dei loro nomi), moto club per appassionati di motocross. Durante l’evento, iniziato sabato alle 9.00 con i test sul tracciato Memorial Asel Race, si è respirata la passione che Luigi e Stefano avevano fin da giovanissimi e che li portò alla fondazione del moto club che, in ambito regionale e nazionale, ha raggiunto risultati notevoli.



“L’idea di una gara era stata di Stefano e noi, dopo il suo tragico incidente, – racconta Riccardo Imerito, tra gli organizzatori dell’evento – decidemmo di portare comunque avanti quel progetto intitolandolo a lui e a Luigi”.

“Sono stati due giorni impegnativi, gli unici di questo tipo in provincia di Asti – ha aggiunto Ioana Hrib, moglie di Luigi Calosso – che ripeteremo il prossimo anno”.

Sport e solidarietà

Tra i sostenitori dell’evento, di cui parte dei ricavati andranno al Centro Tumori di Candiolo e all’Ospedale Regina Margherita di Torino, vi sono in particolare Maina-Organi di Trasmissione, GCS Global Consulting & Services Srls, Marchese Incisa della Rocchetta, Vivai Nicola, l’Ufficio Tecnico di Rocchetta e il sindaco, Massimo Fungo. “E’ stata una grande iniziativa – ha commentato quest’ultimo – complimenti agli organizzatori che, nonostante la complessità della preparazione che è durata circa sei mesi, sono stati bravi in tutti i settori, dalla sicurezza ai social e sicuramente avranno tutto il nostro appoggio anche per le edizioni future”.



Una manifestazione che ha richiamato tantissime persone da tutto il Nord Italia: “Stefano era un ragazzo che ha sempre dimostrato passione per i motori, un’inclinazione naturale che è cresciuta con gli studi al Castigliano – ricorda il papà Piero – e che è sfociata nella costituzione dell’associazione ASEL Project, avvenuta il 9 dicembre 2020, un primo passo che si è poi rafforzato attraverso un vero team di motocross con piloti uniti sotto un’unica bandiera, un sogno che Stefano ha coronato anche con un’attività commerciale, un sogno – si rammarica Piero – che purtroppo si è spento il 30 novembre 2025”.

Anche Gigi Calosso, portato via da una malattia il 23 agosto 2023, era un grande appassionato di sport e colonna portante dell’Asel Project: “Ho provato gioia e commozione durante questi due giorni – ha detto Ioana al termine della manifestazione – ho visto concretizzarsi il desiderio di mio marito che era anche quello di distinguersi dagli altri, di rompere gli schemi, di fare cose nuove”. Come è successo appunto con questa prima edizione di Asel Race.

CLASSIFICA FINALE

Master: 1) Tommaso Sarasso, 2) Edoardo Cagno, 3) Vincenzo Bove. Mini85 esordienti: 1) Davide Busolin, 2) Filippo Roberto, 3) Riccardo Faugera. Mini85 Expert: 1) Edoardo Domenico Sorba, 2) Edoardo Muscatello. Mini65 Esordienti: 1) Gabriele Dissegna, 2) Nicolò Venti. Mini65 Expert: Leonardo Bonù. Sport classe MX1: 1) Lorenzo Careglio, 2) Filippo Vaschetto, 3) Federico Bollito. Sport classe MX2: 1) Pierangelo Busolin, 2) Stefano Bricarelli. Esordienti MX2: 1) Andrea Rosso, 2) Carlo Busolin, 3) Simone Gerbi. Esordienti MX1: 1) Matteo Marongiu, 2) Luca Negro, 3) Fabio Guelfo. Femminile: 1) Lucia Battini, 2) Gaia Riboni, 3) Rebecca Argirò. Expert MX2: 1) Jacopo Mussa, 2) Alessandro Cagno, 3) Simone Antonio Lisiero. Expert MX1: 1) Alessio Olmi, 2) Nicholas Lagazio, 3) Roberto Barale.