Quintetto Balletti Motorsport al Rallye Elba Storico

Con la fine di settembre arriva puntuale il Rallye Elba Storico, uno degli eventi più longevi nel panorama dei rally storici e nel quale la Balletti Motorsport è stata spesso protagonista a livello assoluto con le vetture curate nell’officina di Nizza Monferrato. Cinque quelle che dovranno assistere nelle tre giornate di gara su cui si snoderà il penultimo appuntamento sia del Campionato Europeo FIA, sia dell’Italiano: due Subaru Legacy e tre Porsche 911.

Con la prima delle due trazioni integrali giapponesi Andrea Smiderle e Gianni Marchi si presentano per la prima volta alla gara elbana, forti della seconda posizione nella classifica tricolore e consapevoli dell’importanza che avrà in ottica di campionato, dove hanno già collezionato per tre volte la posizione d’onore. La seconda Legacy sarà invece affidata al pilota locale Francesco Bettini pronto a farsi valere sulle strade di casa stimolato anche dalla sfida coi maggiori pretendenti alle zone nobili della classifica; al suo fianco ci sarà Alyssa Anziliero.

Le tre Porsche 911 si troveranno a correre in altrettanti diversi Raggruppamenti: nel 1° sarà di scena la S 2.0 di Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi impegnati, oltre a consolidare il primato nel CIRAS, a giocarsi fino all’ultimo il titolo continentale a due gare dall’epilogo e dopo il successo in Galles di inizio mese. Tocca poi alla RS del 2°, quella di Alberto Salvini che festeggia le nozze d’argento col Rallye Elba Storico essendovi presente ininterrottamente dal 2002 e anche in quest’occasione avrà al suo fianco Davide Tagliaferri. Con la terza, una SC “di serie” del 3° Raggruppamento, Alfredo Formosa sarà alla ricerca di un pronto riscatto dopo il recente ritiro a La Grande Corsa, cercando comunque di acquisire quei punti che lo possano portare alla vittoria del Gruppo 3 in Campionato; sarà navigato da Beatrice Marchetto.

Dieci le prove speciali, con la classica “Capoliveri” del giovedì sera a dar fuoco alle polveri; altre quattro si correranno il venerdì e le ultime cinque nella seconda tappa del sabato portando il totale dei chilometri cronometrati a superare quota 140. Partenza da Porto Azzurro e arrivo a Capoliveri.